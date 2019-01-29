Планшеты для всей семьи Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10

29 января 2019, 11:15

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Украине Android-планшетов для всей семьи Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10.

Новинки созданы для семейного использования дома и в путешествиях, а также для мультимедийных развлечений. 10,1-дюймовые сенсорные экраны обеих моделей с разрешением Full HD (1920×1200) и высокой яркостью 320 нит позволят рассмотреть мельчайшие детали на семейных фото, а в паре с фронтальными динамиками с поддержкой Dolby Atmos — насладиться просмотром фильмов. Модель Lenovo Tab M10 оборудована двумя, а модель Lenovo Tab P10 — четырьмя динамиками, обеспечивающими объемный звук и создающими эффект присутствия. Планшеты Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10 с удобными тонкими корпусами пригодятся современным семьям, которые вместе пользуются гаджетами дома и во время путешествий.

Планшеты Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10 поддерживают многопользовательский режим. Каждый пользователь может создать собственный профиль и персонализировать устройство: установить свои приложения, тему, сохранить учетные данные социальных сетей. Индивидуальные настройки позволяют использовать планшет как безопасное детское или производительное рабочее устройство. Для детей часто именно планшет становится первым окном в мир технологий, и каждый родитель хочет сделать это знакомство безопасным. Настройки специальной учетной записи Lenovo Kid’s Account оградят вашего ребенка от нежелательного контента, а веб-серфинг осуществляется при помощи браузера, который блокирует доступ к сайтам, занесенным в «черный список». Специальные настройки также позволят родителям установить время автоматического отключения планшета через заданный промежуток времени.



Планшет Lenovo Tab M10 — легкий и компактный. Он весит всего 480 г, его размеры — 242×168 мм, толщина — 8,1 мм. Такие параметры позволяют носить устройство в любой сумке — дамской, портфеле или школьном рюкзаке.

Lenovo Tab M10 оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,8 ГГц и операционной памятью 3 ГБ. Накопитель устройства способен хранить 32 ГБ данных, также есть слот для карты MicroSD с поддержкой до 256 ГБ. Планшет работает в сетях Wi-Fi и LTE/3G (в зависимости от комплектации). Также Lenovo Tab M10 имеет встроенные технологии навигации GPS, A-GPS и GLONASS.

Lenovo Tab M10 оснащен фронтальной камерой 2 Мп с постоянным фокусом и основной камерой 5 Мп с автофокусом. Емкость батареи планшета составляет 4850 мА•ч, что позволяет непрерывно просматривать видео в течение 8 часов. Устройство работает на операционной системе Android 8.0.



Планшет Lenovo Tab P10 характеризуется еще большей компактностью: при весе 440 г его размеры составляют 242×167 мм, толщина — 7 мм. Устройство отличается привлекательным дизайном. Задняя крышка и экран защищены прочным стеклом, корпус обрамлен металлической оправой, а дисплей — очень тонкими рамками.

Lenovo Tab P10 также оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,8 ГГц. В зависимости от комплектации операционная память устройства может равняться 4 ГБ, а емкость накопителя — 64 ГБ данных, также увеличить объем памяти устройства поможет слот для карты MicroSD. Планшет работает в сетях Wi-Fi и LTE/3G.

Планшет Lenovo Tab P10 создан для развлекательных приложений. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos создают насыщенный и объемный звук, а основная камера 8 Мп с автофокусом и фронтальная камера 5 Мп гарантируют высокое качество изображения во время видеозвонков. Планшет оборудован мощным аккумулятором 7000 мА•ч, который позволяет непрерывно просматривать видео в течение 15 часов.

Среди других функций модели — быстрый и точный сканер отпечатков пальцев, позволяющий усилить защиту личной информации и ускорить запуск устройства, не снижая комфорта повседневного использования.

В Украине планшеты Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10 доступны в белом и черном цветах по цене от 6 799 гривен и 10 499 гривен соответственно.