Планшет Lenovo Tab M10 Plus FHD второго поколения в Украине

16 марта 2020, 10:15

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок нового поколения планшетов для всей семьи на базе Android – Tab M10 Plus FHD.

Обновленная модель получила премиальный корпус, поддержку голосового помощника Google Assistant, режим Ambient Mode, а также LTE модуль (опционально).

Tab M10 Plus FHD второго поколения оснащен 10-дюймовым дисплеем на базе IPS-матрицы с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Широкий угол обзора, яркость до 330 нит и 70% охвата цветового пространства NTSC обеспечивают комфортное пользование устройством дома, на работе или во время путешествия. Отличное качество изображения и два стереодинамика мощностью по 2 Вт с поддержкой Dolby Atmos мгновенно перенесут пользователя в эпицентр событий, поэтому позволяют сполна наслаждаться видео и играми. Хотите успевать больше каждый день? Голосовой помощник Google Assistant найдет ответ на любой вопрос. Достаточно нескольких слов, чтобы включить любимую песню или посмотреть прогноз погоды без единого нажатия. Устройство "услышит" указания пользователя с любого угла комнаты1 благодаря двум встроенным микрофонам дальнего радиуса действия. Режим Ambient Mode превращает планшет в цифровую фоторамку, а также позволяет легко управлять музыкой или смарт-устройствами для дома.



Модель оборудована восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22T с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Планшет работает на базе операционной системы Android® 9.0 Pie. Оперативная память объемом до 4 ГБ обеспечивает быстрый запуск программ, а накопитель объемом до 128 ГБ сохранит все фотографии и видео с ценными моментами. Нужно загрузить несколько сезонов любимого сериала, а памяти уже не хватает? Ее можно расширить, используя MicroSD картой до 256 ГБ. Двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и LTE модуль (опционально) помогут пользователю оставаться на связи, где бы он не находился. Аккумулятор устройства емкостью 5000 мА*ч обеспечивает до 7 часов веб-браузинга.



Пользуетесь планшетом всей семьей? Отдельные учетные записи, которые активируются с помощью функции распознавания лиц, позволят персонализировать устройство для каждого члена семьи. Контролировать время пользования планшетом и просматриваемый детьми контент можно благодаря специальному режиму Kid's Mode. Кроме этого, он "заботится" о здоровье самых маленьких пользователей: уменьшает количество вредного для глаз синего света, отслеживает позу и условия использования гаджета. Планшет напоминает выровнять спину, когда это необходимо, или же отложить устройство на опасном отрезке дороги. Компактный и легкий (всего 460 г) планшет станет верным спутником семейных путешествий. А тонкие, почти незаметные, рамки (4,6 мм) и элегантный алюминиевый корпус модели обеспечат приятный опыт использования.

Чтобы уберечь корпус и дисплей устройства от повреждений, новинку можно дополнить стильным чехлом черного цвета Tab M10 FHD 2nd Folio Case. Он не только защитит планшет, но и послужит удобной подставкой, которая будет удерживать устройство во время просмотра фильмов, фото и видео.

В Украине планшет Tab M10 FHD Plus второго поколения доступен в сером и серебристом цветах.