Преміальний планшет для навчання, роботи та розваг Lenovo Tab P12 вже в Україні

25 августа 2023, 13:45

В продажі в Україні з’явився новий планшет Lenovo Tab P12 преміального класу, який був анонсований в липні.

Він створений для поєднання робочих задач із яскравим дозвіллям: має потужний 8-ядерний процесор та 12,7-дюймовий рідкокристалічний 3К дисплей з рекордно високою щільністю пікселів. Новинка постачається в комплекті зі стилусом Lenovo Tab Pen Plus і може виконувати функцію бездротового планшета для малювання й дизайнерської роботи, підтримує підключення клавіатури та може працювати в автономному режимі до 10 годин. Окрім цього Lenovo Tab P12 дозволяє грати в ігри та дивитись кіно будь-де завдяки оптимізованому звучанню та високій якості потокової передачі.

Висока якість зображення є однією з головних рис нового планшета Lenovo Tab P12. Великий 12,7-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 3K (2944x1840 пікселів) забезпечує не просто ширші можливості для дозвілля, а й значно якісніше зображення для роботи: щільність пікселів на 50% вища, ніж у Full HD-дисплеїв такого ж розміру та вдвічі вища, ніж у HD-екранів. Завдяки цьому дисплей стандарту 3K на Tab P12 надає більше інформації на тій самій площині, забезпечує більшу деталізацію та вищий коефіцієнт контрастності.

Великий дисплей можна розділити, коли необхідно виконувати завдання в режимі багатозадачності — вести нотатки на онлайн-уроці або переглядати документи. Робити це ще простіше зі спеціалізованим режимом читання та функцією догляду за очима для повного комфорту під час тривалих навчальних сесій.



Lenovo Tab P12 постачається зі зручним стилусом Lenovo Tab Pen Plus, який має підвищену точність і чутливість до натискання. Пристрій може функціонувати як бездротовий планшет для малювання на Windows ПК завдяки платформі Lenovo Freestyle, яка допомагає інтегрувати можливості планшета та комп’ютера й отримати вдвічі більше екранного простору.

Також користувачі Lenovo Tab P12 можуть швидко перемикатися з розваг на продуктивну роботу, приєднавши клавіатуру, натхнену легендарним бізнес-ноутбуком ThinkPad. Вона оснащена клавішами з ходом 1,5 мм для комфортного введення даних, а вбудований трекпад і 16 функціональних клавіш швидкого доступу спрощують навігацію в робочому просторі.

Новий планшет працює у взаємодії з безкоштовними застосунками Nebo та MyScript Calculator 2.5, які дають можливість конспектування, малювання, створення анотацій у форматі PDF. Всі матеріали можна легко редагувати та структурувати. Користувачі, які багато читають, можуть випробувати режим з фоновою музикою та функціями догляду за очима, які забезпечують комфортний імерсивний досвід.

Lenovo Tab P12 дає можливість легкого працювати в мультизадачному режимі: дивитись улюблені шоу, складати список справ, працювати над творчим проєктом і спілкуватись у відеочаті — усе це можна робити з одного екрана. Планшет передбачає до 5 рухомих вікон та до 4 розділених екранів.



Ультраширока 13-мегапіксельна фронтальна камера з “розумним” відстеженням обличчя за допомогою штучного інтелекту забезпечує комфортні відеодзвінки для навчання чи роботи. Новітня технологія сумісна з такими основними платформами як Zoom, Teams, WhatsApp і Google Duo.

Акустична система JBL і технологія Dolby Atmos для насиченого багатовимірного звучання забезпечує ефект присутності під час відеоконференцій, а розвагам надає особливої глибини, чіткості та деталізації.





Завдяки оперативній пам'яті до 8 ГБ і восьмиядерному процесору планшет може швидко та безперебійно працювати в режимі багатозадачності. Lenovo Tab P12 оснащений акумулятором ємністю 10200 мАг, що забезпечує до 10 годин автономної роботи, що особливо оцінять користувачі, які високо цінують мобільність та незалежність від джерел електроенергії.

Новинка Lenovo Tab P12 доступна в Україні за ціною від 16 999 грн.