Lenovo представила планшеты с поддержкой 5G премиум-класса для гибридной работы

14 сентября 2021, 9:15

На ежегодной презентации Tech World компания Lenovo представила новинки – планшеты премиум-класса серии Р – Lenovo Tab P12 Pro с новым программным обеспечением для беспроводной связи Project Unity3, и Lenovo Tab P11 5G – первый планшет в портфеле Lenovo на базе Android c поддержкой 5G4.

Новинки работают с беспроводными смарт-наушниками Lenovo – аксессуар можно одновременно подключить к двум устройствам с помощью Bluetooth. Наушники обеспечивают отличный звук и шумоподавление.



В “новой реальности” пользователи тратят больше времени на просмотр контента. Планшеты – незаменимы как для работы, так и для развлечений дома или в дороге. Согласно исследованиям, родители-миллениалы с большей вероятностью купят своим детям планшет, чем телевизор1 для цифрового обучения с помощью YouTube или других социальных платформ.

Во времена новой нормы также выросло число пользователей, создающих собственный цифровой контент. Новинки Lenovo легко превращаются из планшета с сенсорным дисплеем в универсальное устройство с полноразмерной клавиатурой и трекпадом. Аксессуары помогут быстро и эффективно выполнить даже рабочие задачи, например, написать электронное письмо или закончить презентацию. Планшеты также можно использовать как смарт-дисплей для управления “умным” домом2 или в роли второго экрана для ПК с помощью беспроводного соединения.

После интенсивного рабочего дня пришло время расслабиться? Насладиться впечатлениями поможет Lenovo Tab P12 Pro. Планшет оснащен AMOLED-матрицей и обеспечивает захватывающий звук, чтобы пользователи могли погрузиться в мир мультимедийного контента, а емкая батарея поможет не беспокоиться, что устройство внезапно разрядится. Планшет трансформируется в универсальный гаджет с помощью стилуса и съемной клавиатуры. Беспроводная магнитная зарядка для стилуса не даст аксессуару внезапно разрядиться, а также планшет предупредит пользователя, если стилус потеряется. Lenovo Tab P12 Pro весит менее 1 кг – устройство можно использовать в дороге или в любом удобном месте, не жертвуя преимуществами:

• Впечатляющий опыт: ультратонкий (5,63 мм) планшет с узкими рамками и увеличенной рабочей площадью экрана весит всего 565 грамм и выполнен в элегантном металлическом корпусе в сером цвете (Storm Grey). Планшет адаптируется к потребностям пользователя – датчики отслеживают активность работы и регулируют частоту обновления экрана. Для плавной работы с мультимедийным контентом планшет поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а для более простых задач – до 60 Гц, чтобы оптимизировать нагрузку. Планшет оснащен прочным 12,6-дюймовым сенсорным дисплеем с AMOLED-матрицей. Экран с соотношением сторон 16:10, разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и компоновкой субпикселей S-Stripe RGB обеспечивает четкое изображение и меньшую зернистость. Дисплей Lenovo Tab P12 Pro поддерживает 107% охвата цветового пространства NTSC и яркость до 600 нит в экстремальном режиме. Планшет оснащен технологиями Dolby Vision® и HDR10+ для невероятно реалистичного изображения.

• Кинематографический звук с эффектом присутствия: технологии SLS JBL® и Dolby Atmos® в сочетании с аудиосистемой Lenovo Premium Audio отвечают за насыщенный и объемный звук. Технологии отслеживают визуальный контент и воспроизводят звук из четырех динамиков, погружая пользователя в любимые фильмы и игры.

• Премиум-возможности: планшет Lenovo Tab P12 Pro предназначен для многозадачной работы и более плавных игровых возможностей дома или в дороге. Планшет работает на базе мобильной платформы Snapdragon® 870, обеспечивающей высокую производительность, премиальные интеллектуальные технологии и эффективность работы. Центральный процессор и оперативная память объемом 8 ГБ предоставляют максимальную скорость работы устройства. Планшет поддерживает подключение Wi-Fi 66 благодаря технологии Qualcomm FastConnect 6800. Также устройство доступно с поддержкой 5G (опционально) – пользователь может насладиться подключением в диапазоне до 6 ГГц4 и молниеносной скоростью загрузки из любого места. Обе модели – с поддержкой только Wi-Fi или 5G – оснащены аккумулятором емкостью до 10200 мА•ч, который поддерживает устройства быстрой зарядки мощностью 45 В (продаются отдельно). Это обеспечивает автономность устройства и позволяет работать в режиме просмотра видео до 17 часов7. Хочется посмотреть фильм перед сном, но переживаете, что глаза быстро устанут? Планшет сертифицирован TÜV Rheinland и имеет низкий уровень излучения синего света и мерцания экрана, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. Планшет также поддерживает смарт-настройку яркости и постоянного тока (Direct current, DC) – это снижает количество энергии, которая подается на дисплей, для лучшей производительности в условиях плохого освещения.

• Мобильная продуктивность: нужно срочно ответить на рабочее письмо или закончить презентацию? Тонкая клавиатура одним движением прикрепляется к устройству с помощью четырехточечного штифта. Для создания контента можно подключить опциональный стилус Lenovo Precision Pen 3, который автоматически соединяется с планшетом. Специальное приложение Instant Memo превратит рукописный ввод в текст, позволяя легко делать заметки в любом месте экрана. Стилус со сверхнизкой задержкой комфортно чувствуется в руке. Можно не беспокоиться о том, что аксессуар разрядится, – беспроводная зарядка встроена в магнитный держатель на планшете. Lenovo Precision Pen 3 можно использовать как пульт дистанционного управления планшетом. Достаточно нажать кнопку, чтобы выбрать следующую песню или сделать фото.

В комплектацию с планшетом на базе Android входит полноразмерная клавиатура с большим трекпадом. Тонкая и легкая, клавиатура имеет ход клавиш 1,3 мм, шаг 19,0 мм, а также 16 функциональных клавиш.



Компания Lenovo представляет новое программное решение Project Unity3 для совместной работы и подключения. Платформу поддерживает Lenovo Tab P12 Pro – беспроводной интерфейс позволяет легко соединить планшет и ПК Lenovo, чтобы расширить рабочий стол и получить дополнительный дисплей для работы.

Даже при беспроводном подключении планшет остается полностью функциональным устройством. Например, пользователь может использовать ПК для видео-конференции, а подключенный планшет — как виртуальную доску, на которой можно рисовать и оставлять записи. Посмотреть ролик во время работы, не закрывая приложения? Откройте видео на рабочем столе, поместите окно в нужном месте на экране и продолжайте использовать приложения.

Project Unity позволяет унифицировать интерфейс для всех устройств и наслаждаться уникальными возможностями планшета и ПК. Компания Lenovo планирует расширить возможности подключения устройств, управления и хранения данных.



Планшеты Lenovo — мобильные устройства, их удобно брать в школу и офис, а также в поездку для удаленной работы, игр и обучения. Смотрите видео онлайн, а сеть Wi-Fi перегружена? Lenovo Tab P11 5G поддерживает подключение 5G4 с частотой до 6 ГГц, чтобы оставаться на связи и загружать любимые шоу за секунды.

Благодаря стеклянному экрану и антенне, которая обеспечит надежное подключение, планшет удобно носить с собой для работы в любом месте. 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2К (2048 × 1080 пикселей) оснащен технологией Dolby Vision и сертифицирован TÜV для защиты глаз от синего излучения экрана. Планшет поддерживает интерфейс DisplayPort, дополнительную клавиатуру и стилус Lenovo Precision Pen 2. Четыре JBL-динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos обеспечивают качественный звук.

Поддержка 5G на Lenovo Tab P11 5G позволяет общаться в видеочатах онлайн с друзьями и родными и загружать файлы в 10 раз быстрее, чем 4G8. Смарт-дополнения, такие как вход в систему без рук с помощью фронтальной камеры и размытие фона во время видео-звонка помогут сохранить конфиденциальность. Планшет работает на базе мобильной платформы Snapdragon 750G 5G. Оперативная память до 8 ГБ и встроенная 256 ГБ обеспечивают производительность и эффективную работу. Аккумулятор емкостью до 7700 мА•ч позволяет играть и наслаждаться контентом до 12 часов в режиме потокового видео7. Батарея также поддерживает устройства быстрой зарядки мощностью 20 В.

Стильный дизайн планшета выполнен в нескольких цветовых вариантах: белом (Moon White), сером (Storm Grey) и зеленом (Modernist Teal)9.



Благодаря технологии Lenovo Smart Pair наушники Lenovo Smart Wireless можно быстро подключить к Android или Windows устройству. Достаточно открыть чехол от наушников, чтобы мгновенно включить Bluetooth. Один полный заряд чехла обеспечит работу до 28 часов7 — пользователю нужно “возвращать” наушники в чехол, чтобы быстро пополнить заряд аксессуара. Lenovo Smart Wireless работают до 7 часов11 при непрерывном прослушивании контента. Наушники доступны в белом и черном цветах9, а весят по 4,2 грамма.

Технология Lenovo Enhance Multipoint позволяет одновременно подключить смарт-аксессуар к двум устройствам. Наушники автоматически установят приоритет включения звука согласно сценарию использования10. 11-миллиметровые динамики отвечают за высококачественный звук и мощные басы, сохраняя комфорт для уха благодаря эргономическому дизайну и насадкам разных размеров.

Нужно ответить на звонок, но нет времени доставать телефон? Сенсорные элементы управления, расположенные на наушниках, позволяют воспроизводить музыку, останавливать трек или отвечать на звонок с помощью касания. Кодовая фраза «Окей, Google» поможет получить помощь от Google Assistant12 в любое время.

Наушники защищены от брызг и воды, что подтверждает рейтинг IPX4, — аксессуар устоит во время дождя или интенсивной тренировки13. С помощью технологии активного шумоподавления наушники позволяют наслаждаться музыкой даже на оживленных улицах. Рабочий созвон прервался ремонтом у соседей? Шесть встроенных смарт-микрофонов гарантируют, что голос пользователя услышат на другом конце без помех.

“Умные” технологии от Lenovo позволяют получать максимальное удовольствие от работы с устройствами где-угодно — в офисе, школе, дома или в дороге.