З новими високомобільними планшетами Lenovo Tab P12 i Tab M10 5G

27 июля 2023, 8:45

Компанія Lenovo представляє дві новинки до своєї лінійки користувацьких планшетів на базі Android — Lenovo Tab P12 і Lenovo Tab M10 5G, створені для більшої універсальності та ефективнішого використання особистого часу.

Пристрої поєднують в собі розваги, навчальні інструменти та додаткову мобільність, і розроблені для задоволення широкого спектра потреб сучасних споживачів, де б ті не знаходились.

Lenovo Tab P12 — це незамінний пристрій для учнів старших класів і студентів, що поєднує в собі можливості для навчання та ігор. Він має великий 12,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3K (2944x1840 пікселів) для перегляду відео й роботи з презентаціями, акустичну систему JBL і технологію Dolby Atmos для насиченого багатовимірного звучання, що надає розвагам глибини, чіткості та деталізації. Час автономної роботи дозволяє довше використовувати пристрій як для навчання, так і веселощів. Lenovo Tab P12 сумісний з новим стилусом Lenovo Tab Pen Plus і клавіатурою в стилі ThinkPad, що сприяє ефективнішому навчанню. Великий дисплей можна розділити, коли необхідно виконувати завдання в режимі багатозадачності — робити нотатки на онлайн-уроці або переглядати документи. Робити це ще простіше зі спеціалізованим режимом читання та функцією догляду за очима для повного занурення під час тривалих навчальних сесій.

Планшет Lenovo Tab M10 5G розроблений для високомобільних користувачів, які не бажають турбуватись про необхідність підключення до мережі. Планшет забезпечує швидке 5G-підключення1 та довгий час роботи від акумулятора2 на екрані діагоналлю 10,61 дюйма з роздільною здатністю 2K (1200x2000 пікселів).

Потреби користувачів планшетів відрізняються й постійно змінюються, про що свідчать нещодавні дослідження компанії Lenovo3. Більшість використовує свої планшети, поєднуючи перегляд вебсторінок, розваги та навчання для максимальної продуктивності, що свідчить про важливість моментів дозвілля на рівні з періодами продуктивної роботи. Щонайважливіше, люди надають першочергового значення часу автономної роботи2. Оскільки гібридний спосіб життя в постпандемічну епоху продовжує набирати обертів, споживачі все частіше поєднують роботу, навчання, розваги та дозвілля. Для задоволення мінливих потреб та бажань користувачів компанія Lenovo розробила нові планшети Lenovo Tab P12 та Lenovo Tab M10 5G класу преміум (P) і мейнстрім (M).

Новинка Lenovo Tab P12 — провідний планшет Lenovo для школярів — дозволяє максимально ефективно використовувати час для навчання та розваг. Цей універсальний пристрій розрахований на кількох користувачів і цілком задовольняє потреби учнів. Грайте, вчіться та створюйте — все це на одному портативному планшеті.Великий 12,7-дюймовий LCD-дисплей Lenovo Tab P12 з роздільною здатністю 3K (2944 x1840 пікселів) чудово підходить для трансляцій, дизайнерської роботи та легких ігор. Його розширений дисплей забезпечує не лише ширші можливості перегляду, але й високоякісне зображення — щільність пікселів на 50% вища, ніж у Full HD-дисплеїв такого ж розміру. Завдяки їй екран відтворює насиченіше зображення в межах того ж розміру, що призводить до більшої деталізації, а також порівняно високого коефіцієнта контрастності для привабливіших кольорів. Lenovo Tab P12 оснащений чотирма динаміками JBL® і підтримкою Dolby Atmos® для захоплюючого багатовимірного звучання.

Завдяки оперативній пам'яті до 8 ГБ і восьмиядерному процесору цей планшет створений для швидкої та безперебійної роботи. Оскільки час автономної роботи є ключовим фактором для більшості користувачів, Lenovo Tab P12 оснащений акумулятором ємністю 10200 мАг, що забезпечує до 10 годин відтворення відео2 — ідеально для тривалих перерв.

Lenovo Tab P12 постачається зі зручним стилусом Lenovo Tab Pen Plus,4 який працює у взаємодії з безкоштовними додатками Nebo® та MyScript Calculator 2.5 для чіткого конспектування, малювання схем або анотацій у форматі PDF5. Для підвищення ефективності Lenovo Tab P12 може функціонувати як бездротовий планшет для малювання на Windows ПК за допомогою платформи Lenovo Freestyle,6 яка допомагає інтегрувати можливості планшета та ПК. Також користувачі Lenovo Tab P12 можуть швидко переключитися з розваг на продуктивну роботу, приєднавши для друкування тексту клавіатуру, натхнену ThinkPad. Клавіатура оснащена клавішами з ходом 1,5 мм, м'якою увігнутістю 0,2 мм і кроком клавіш 19 мм для комфортного введення даних. Вбудований трекпад і 16 функціональних клавіш швидкого доступу спрощують навігацію в робочому просторі, а для багатозадачності нового рівня користувачі тепер мають доступ до чотирьох додатків на розділеному екрані та до 5 спливаючих вікон. Крім того, студенти, які багато читають, можуть випробувати режим з фоновою музикою та функціями догляду за очима, які забезпечують комфортний імерсивний досвід. Ультраширока 13-мегапіксельна фронтальна камера чудово підходить для онлайн-відеодзвінків і занять, а тонкий і легкий корпус робить щоденне транспортування простішим.