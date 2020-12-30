Lenovo представила планшет Tab M10 2-го поколения

30 декабря 2020, 14:45

Компания Lenovo объявила об обновлении популярной модели планшета для всей семьи — Tab M10. Обновленная модель стала еще легче, получила улучшенную камеру, мощный процессор и новый детский режим.

Также гаджет оснащен функцией, которая защищает глаза от воздействия вредного синего света.



Lenovo Tab M10 2-го поколения получил 10,1-дюймовый экран с разрешением HD (1280x800 пикселей), который занимает 85% устройства. Такой размер рабочей площади и стильный минималистичный дизайн обеспечивают эффективный и приятный опыт пользования. Гаджет удобно использовать при различном уровне освещения и под любым углом благодаря яркости в 400 нит и технологии IPS. Максимально наслаждаться картинкой любимых фильмов и сериалов позволяет 60% охвата цветового пространства (NTSC).

Хочется свободы действий? Tab M10 2-го поколения создан для активного пользования всей семьей. Родители могут не переживать, что дети повредят девайс игрушками, ведь производитель уделил большое внимание прочности и сделал корпус планшета алюминиевым. Такое покрытие обеспечивает долговечность устройства, позволяет выдержать активное пользование и справиться с детской неосторожностью. Кроме того, гаджет можно без страха класть в рюкзак и везде носить с собой. Tab M10 2-го поколения станет верным спутником и обеспечит владельцу максимальную мобильность. Устройство стало легче предыдущей модели на 60 г и с толщиной 8,25 мм весит всего 420 г.

Нужно быстро набрать текст или созвониться с коллегами? Благодаря улучшенному Bluetooth 5.1 к планшету можно без проблем подключить портативную клавиатуру или беспроводные наушники для комфортной работы. Во время онлайн-звонков пользователи могут не беспокоиться о звучании своего голоса, ведь два микрофона со встроенным процессором цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processing) делают звук максимально естественным и приятным. Общаться онлайн с родными и сохранять искренние ежедневные моменты теперь комфортнее с улучшенной фронтальной камерой на 5 Мпикс и основной на 8 Мпикс. Накопитель на 64 Гб (в максимальной конфигурации) позволит сохранить еще больше моментов. Когда не хочется вылезать из кровати, чтобы поставить будильник или проверить список дел на день, поможет встроенный голосовой помощник. Поручать устройству дела и управлять им даже на расстоянии возможно благодаря Google Assistant. Достаточно просто сказать "Окей, Google" и свою просьбу.



Tab M10 2-го поколения станет верным другом для всей семьи благодаря возможности создавать несколько учетных записей с личными паролями и интерфейсами. Функция распознавания лиц поможет каждому члену семьи быстро получить доступ к своей информации. Планшет также заботится о здоровье владельцев. Устройство сертифицировано TÜV Rheinland, что подтверждает эффективную защиту органов зрения. Как насчет безопасности самых юных пользователей? Tab M10 2-го поколения заботится о маленьких пользователях благодаря новому детскому режиму. Родители могут настраивать Google Kids Space, который предназначен для развития любознательности и творческих способностей у детей. С помощью продуманного управления программами, видео и книгами режим вдохновляет детей исследовать свои интересы. Пространство предназначено для пользователей в возрасте от 3 до 8 лет и работает с учетной записью ребенка в Google, которой родители могут управлять через Family Link.



Надоело прислушиваться к каждому слову во время просмотра сериалов на английском? Tab M10 2-го поколения оснащен двумя динамиками с технологией Dolby Atmos®, благодаря чему пользователь может наслаждаться аудио и видеоконтентом с четким и объемным звуком. С таким планшетом можно смотреть видеолекции где угодно без привязки к розетке благодаря увеличенной емкости аккумулятора до 5000 мА*ч. Автономность устройства позволяет просматривать видео в течение восьми часов без подзарядки. Планшет получил мощный восьмиядерный процессор MediaTek P22T с частотой до 2,3 ГГц, который позволяет не только делать повседневные задачи, но и играть в игры. Благодаря оперативной памяти до 4 Гб (в максимальной конфигурации) планшет поможет владельцу быстро справиться с несколькими задачами одновременно. Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает бесперебойный выход в сеть. Пользователи также могут выбрать модель со слотом для сим-карты, чтобы иметь доступ к интернету в любом месте.

Для удобства пользования планшетом можно укомплектовать его аксессуарами: чехлом Lenovo Folio Case и “умной” зарядной станцией Lenovo Smart Charging Station. Эта станция поддерживает устройство в удобном положении и позволяет управлять функциями “умного” дома во время подзарядки. В режиме ожидания планшет превращается в стильную цифровую фоторамку.

На украинском рынке Lenovo Tab M10 2-го поколения доступен в светло и темно-сером цветах по цене от 4777 гривен по акционному предложению к новогодним праздникам.

Технические характеристики Lenovo Tab M10 2-го поколения

Процессор: MediaTek P22T

Операционная система: Android 10

Дисплей: сенсорный 10,1-дюймовый HD (1280x800) дисплей, IPS, до 400 нит

Графика: интегрированная IMG PowerVR GE8320

Камера, веб-камера: фронтальная – 5 Мпикс, основная – 8 Мпикс (автофокус)

Оперативная память: до 4 ГБ LPDDR4

Накопитель: Flash до 64 ГБ

Аудиосистема: два фронтальных стереодинамика с технологией Dolby Atmos®

Порты: USB 2.0 Type-C, MicroSD, combo audio / mic jack

Батарея: 5000 мА*год, Li-Ion Polymer, до 8 часов просмотра видео

Сеть: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.1, 3G/LTE модуль (опционально), GPS

Габариты: 242 x 150 x 8.25 мм

Вес: 420 г

Цвет: светло-серый (Platinum Grey), темно-серый (Iron Grey)