Lenovo представляет новое поколение планшетов на Android для домашних задач

30 августа 2018, 10:15

Lenovo представляет новое поколение планшетов на ОС Android, ориентированных на домашнее использование, для общения и развлечений.

Среди новинок – модели Lenovo Tab E7, Lenovo Tab E8, Lenovo Tab E10, а также премиальные планшеты Lenovo Tab M10 и Lenovo Tab P10. Став продолжением популярных линеек, планшеты предлагают пользователям новый уровень возможностей и комфорта за счёт более мощных процессоров, уменьшенной толщины и веса, а также специализации на домашнем использовании.



Каждой семье необходим хотя бы один планшет. Эти устройства незаменимы для просмотра видеопрограмм, серфинга в интернете, онлайн-шоппинга и видеоигр. Планшеты превосходят смартфоны по удобству потребления визуального контента и более портативны, чем ноутбуки и ПК, что позволяет с комфортом читать с экрана в постели перед сном или брать их в дорогу для детских развлечений. Однако выбрать одно или даже несколько устройств, которые хорошо подошли бы всем членам семьи, — непросто. Необходимо учитывать множество факторов, среди которых мобильность, ценовая доступность и ориентированность на детей. Новое поколение планшетов Lenovo дает возможность подобрать подходящее решение для семей с различными потребностями и возможностями.

Планшет начального уровня Lenovo Tab E7 разработан специально для тех, кто желает получить максимум за доступный бюджет. Он имеет тонкий и элегантный профиль и работает под управлением ОС Android Oreo Go Edition, что означает меньший вес приложений и больше свободного места во встроенном хранилище, а также оптимизацию работы популярных приложений. Планшет оснащён экраном диагональю 7 дюймов и имеет толщину 10,33 мм, что позволяет повсюду брать его с собой, но при этом иметь достаточно высокую автономность – эквивалентно 5 часам непрерывного просмотра видео без подзарядки.

Большим семьям стоит обратить внимание на модель Lenovo Tab E8, которая позволяет нескольким пользователям заводить персональные профили с выделенными хранилищами и настройками интерфейса. Lenovo Tab E8 предлагает также возможность просмотра захватывающего видео благодаря HD-дисплею диагональю 8 дюймов, гарантирующему яркое и натуралистичное изображение, и аудио с технологией объёмного звучания Dolby Atmos®, которая позволяет получать удовольствие от кино, не выходя из дома. Lenovo Tab E8 имеет толщину всего от 8,9 мм и весит 320 г, что вместе с батареей, обеспечивающей до 10 часов просмотра видео без подзарядки, делает его отличным выбором для путешествий.

Модель Lenovo Tab E10 разработана с учетом потребностей тех семей, которым необходим планшет с хорошим экраном и звучанием для домашнего просмотра мультимедийного контента. Планшет оснащен HD-экраном диагональю 10 дюймов и двумя фронтальными динамиками с технологией Dolby Atmos, процессором Qualcomm Snapdragon 210. Lenovo Tab E8 и Lenovo Tab E10 имеют 5-мпк основные камеры с автофокусом и 2-мпк фронтальные камеры с фиксированным фокусом.

Современные семьи, постоянно использующие гаджеты дома и в путешествиях, оценят модель Lenovo Tab M10, предлагающую обширные мультимедийные возможности. Этот 10-дюймовый планшет достаточно тонок и легок, чтобы повсюду брать его с собой, и при этом обладает высокой производительностью за счет 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,8 ГГц. Яркий Full HD дисплей и технология Dolby Atmos позволяют с комфортом смотреть кинофильмы и мультимедийный контент в любых условиях: как дома, так и в путешествиях.



Помимо тонкого и легкого корпуса Lenovo Tab M10 получил и отличные мультимедийные функции, включая два фронтальных динамика. Опциональный детский пакет включает защищающий от ударов бампер и специальный режим, предоставляющий доступ исключительно к предварительно отобранному детскому контенту.



Семьи, использующие планшеты для ресурсоемких задач, могут обратить внимание на премиальный Lenovo Tab P10. Этот Android-планшет по-новому раскрывает понятие семейного гаджета, предлагая пользователям невероятно привлекательный дизайн корпуса с цельнометаллической рамкой, двумя стеклами и тонкими рамками экрана. Планшет имеет толщину всего 7 мм, весит 440 г и выпускается в чёрном или белом вариантах с сияющий отделкой стеклянных поверхностей.



Однако по-настоящему Lenovo Tab P10 проявляет себя на развлекательных приложениях. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos создают невероятно насыщенное и объемное звучание, а 8-мпк основная камера с автофокусом и 5-мпк фронтальная камера гарантируют хорошее качество «картинки» во время видеозвонков.

Среди других премиальных функций модели – быстрый и точный сканер отпечатков пальцев, позволяющий усилить защиту личной информации, не снижая удобства повседневного использования.Представленные Lenovo модели планшетов предлагают пользователям широкий выбор возможностей и позволяют подобрать устройство для дома и путешествий с оптимальным сочетанием параметров и подходящей ценой.