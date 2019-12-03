Lenovo YOGA Smart Tab: первый планшет с поддержкой Google Assistant Ambient Mode

3 декабря 2019, 10:15

Компания Lenovo представила на украинском рынке новый планшет для домашнего пользования — Lenovo YOGA Smart Tab.

Устройство сочетает традиционный дизайн планшетов серии YOGA с современной "начинкой". Новинка была представлена на выставке IFA 2019 в Берлине, и она стала первым планшетом с поддержкой режима Google Assistant Ambient Mode. С ним пользователь может превратить свой гаджет на цифровую фоторамку или хаб для управления домашними смарт-устройствами.



В стильном и надежном корпусе YOGA Smart Tab сочетаются сразу 2 устройства — хаб для "умного" дома и планшет для развлечений. Устройство поддерживает функцию голосового помощника Google Assistant, и теперь не нужно тратить время на переключение музыки или поиск прогноза погоды. Google Assistant запросто пропустит песню, которая вам не нравится, или подскажет, нужно ли взять зонтик. Три встроенных микрофона дальнего радиуса действия с распознаванием голоса на 360 градусов позволяют планшету услышать "Ок, Google" с любой части комнаты. Благодаря режиму Ambient Mode планшет можно превратить в цифровую фоторамку, легко управлять музыкой и смарт-устройствами для дома.



Устройство имеет инновационную конструкцию: сбоку расположена подставка, которая служит еще и аккумулятором. Такое решение смещает центр тяжести и позволяет использовать планшет в четырех режимах: книга, клавиатура, консоль и картина. Готовить пирог всей семьей станет еще веселее с планшетом в режиме консоли. Голосовой помощник поможет быстро найти нужный рецепт, не отвлекая владельца на мытье рук. Устройство предоставляет широкие возможности для мультимедийных развлечений. Яркий 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920x1200) качественно воспроизводит любой визуальный контент. Технология защиты глаз уменьшает излучение синего света, что позволяет пользователю наслаждаться вечерними чтениями без вреда для здоровья. Аккумулятор емкостью 7000 мА*ч позволяет смотреть видео в течение 10 часов — этого хватит на целый день мультфильмов и игр. Два мощные стереодинамика JBL с поддержкой Dolby Atmos порадуют настоящих меломанов чистым и объемным звучанием.



YOGA Smart Tab оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439 с тактовой частотой 2 ГГц. Устройство работает на базе Android 9.0 Pie. Планшет довольно компактный: при весе 570 г его размеры — 242 x 166 мм, поэтому при необходимости его можно легко взять с собой куда угодно. Устройство доступно в конфигурациях с поддержкой Wi-Fi и LTE. Планшеты с модулем LTE оснащены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти (в максимальной конфигурации). Модель с Wi-Fi модулем доступна с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 32 ГБ. Для коллекции фото и видео этого недостаточно? Отдельный слот для MicroSD карты поможет увеличить объем памяти до 256 ГБ и сохранить ценные моменты.

В Украине "умный" планшет Lenovo YOGA Smart Tab доступен в сером (Iron Grey) цвете по цене от 7999 грн.

Технические характеристики Lenovo YOGA Smart Tab

Процессор: Qualcomm Snapdragon 439

Операционная система: Android 9.0 Pie

Дисплей: 10,1-дюймовый Full HD (1920x1200), IPS, сенсорный дисплей, 320 нит

Графика: встроенная Qualcomm Adreno 505

Камера: на передней панели 5 Мпикс, на задней панели 8 Мпикс (автофокус)

Оперативная память: модель с Wi-Fi: 3 ГБ LPDDR3, модель с LTE: 4 ГБ LPDDR3 (в максимальной конфигурации)

Накопитель: модель с Wi-Fi: 32 ГБ eMМС, модель с LTE: 64 ГБ eMМС (в максимальной конфигурации)

Аудиосистема: Dolby Atmos®, два стереодинамика JBL мощностью по 2 Вт

Порты: USB 2.0 Type-C, MicroSD, combo audio/mic jack, считыватель nano-SIM (только для конфигурации с LTE)

Аккумулятор: 7000 мА*ч, Li-Ion Polymer

Сети: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 1x1, dual band, Bluetooth 4.2, LTE (опционально)

Габариты: 242 x 166 x 5.5 мм

Вес: 570 г

Цвет: серый (Iron Grey)