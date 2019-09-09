IFA 2019: Lenovo презентовала новые мониторы, планшеты и AR-устройства

9 сентября 2019, 10:45

На ежегодной выставке IFA компания Lenovo представила ряд новых интеллектуальных решений для дома, ноутбуков, устройств дополненной реальности и других гаджетов.

Компания Lenovo сосредоточена на разработке технологий, которые становятся не только более «умными», но удобными, доступными и такими, что приносят пользу каждому. Как мировой лидер в области технологий, Lenovo считает своим долгом разрабатывать инновации, меняющие мир, способствуют созданию более инклюзивного, надежного и устойчивого цифрового общества – для всех и отовсюду.





Lenovo в очередной раз расширяет границы инноваций для планшетов Android и смарт-домов, представляя два новых смарт-планшета с Google Assistant: Lenovo YOGA Smart Tab и Lenovo Smart Tab M8. Эти планшеты созданы для развлечений и медиа, но YOGA Smart Tab и Lenovo Smart Tab M8 также могут использоваться как гибкие хабы для умного дома3 благодаря фоновому режиму доступному в Google, они экономят время и становятся незаменимыми устройствами для современного смарт-дома.

В дополнение к смарт-планшетам, Lenovo представляет новый Lenovo Smart Display 7 с интегрированным Google Assistant, который был усовершенствован, чтобы занимать минимум пространства и подходить к любому месту в доме.



После успешного запуска Star Wars: Jedi Challenges, Lenovo и Marvel помогут фанатам окунуться в один из самых любимых супергеройских миров на планете с новой игрой MARVEL Dimension of Heroes, доступной только на Lenovo Mirage AR.2 Эта новая игра в дополненной реальности для смартфонов1 позволит игрокам использовать силы шести легендарных супергероев Marvel в течение оригинального сюжета, где они встретятся с суперзлодеями и который можно будет увидеть собственными глазами прямо в гостиной.



Когда технологии становятся более интеллектуальными, они привносят баланс в дом, в офис, игровые и развлекательные пространства. Два новых монитора для пользователей с интегрированной мультимедийной системой с 2 динамиками мощностью 3 Вт не имеют аналогов. Оба устройства поддерживают технологию TÜV® Rheinland Eye, которая защищает глаза от усталости. Если на ПК установлена графическая видеокарта AMD, то в мониторе доступна технология AMD Radeon FreeSyn для обеспечения более плавного геймплея.

Lenovo Q27q — это новый ультратонкий 27-дюймовый монитор премиум-класса с разрешением QHD и потрясающей IPS-матрицей для более четкого и яркого изображения. Сверхтонкий (всего 6,9 мм), Lenovo Q27q получил стильный дизайн и продуманные эргономические характеристики. Модель отлично впишется в интерьер любого дома. Монитор отлично подойдет тем, кто проводит за компьютером долгие часы и нуждается в решении, которое великолепно выглядит, легко подключается, обеспечивая невероятно четкое изображение без физического напряжения для глаз.

Элегантный Lenovo Q24i — это новый 24-дюймовый Full HD (1920x1080) монитор с почти безрамочным дисплеем удивительной четкости, интеллектуальными функциями защиты глаз и новым стильным дизайном. Все это делает его отличным выбором не только для просмотра фильмов или игр, но и для работы над несколькими проектами одновременно. Его толщина — всего 6,9 мм (0,3 дюйма) — делает монитор невероятно тонким.

Современные пользователи, которым нужно дополнение к интерьеру своей гостиной, домашнему кабинету или даже спальне для потоковой передачи контента поздним вечером, получат удовольствие от этого потрясающего дисплея с превосходным качеством изображения. Монитор получил 23,8-дюймовый форм-фактор.

Производительные устройства дают геймерам серьезное преимущество, при этом для игр лучше всего подойдет закругленный ультраширокий монитор с соотношением сторон 21:9. Впечатляющий монитор Lenovo G34w Gaming подарит любителям кино и игр захватывающий пользовательский опыт благодаря фантастическому 34-дюймовому дисплею с разрешением QHD, который обеспечивает высокую четкость изображения.

Когда пользователь проводит за монитором на работе долгие часы, очень важно, чтобы ему было комфортно. Работать весь день легко за монитором Lenovo ThinkVision S28u-10 с поддержкой технологии TÜV® Rhineland Eye, которая защищает глаза от усталости. Влияние на глаза минимизируется благодаря использованию режима с низким уровнем синего света, разработанного для снижения излучения без ущерба для цветопередачи, яркости или энергоэффективности. Специальная подставка с быстрым отсоединением позволяет использовать монитор более гибко, чем обычно.

ThinkVision S28u-10 — профессиональный монитор для использования в абсолютно любых сценариях. Благодаря кристально чистому изображению на 28-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 4K UHD ни одна деталь не останется незамеченной. Яркие цвета охватывают более чем 99% гаммы sRGB и 90% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор оснащен разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, которые обеспечивают дополнительные возможности для подключения периферийных устройств, необходимых современному бизнесу, а крепление VESA размером 100x100 мм позволяет закрепить ThinkVision S28u-10 в любом месте.