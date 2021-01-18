Panasonic представил голографический Head-Up дисплей с ИИ

18 января 2021, 10:15

Компания Panasonic Automotive представила на международной выставке CES 2021 новый Head-UP дисплей с дополненной реальностью (AR) для автомобилей нового поколения.

Используя последние разработки в области оптики, проекций, обработки изображений, а также искусственного интеллекта, поддерживаемые контроллером домена салона SPYDR, инженеры Panasonic сконструировали инновационную систему визуальной помощи водителю.



Новый AR HUD объединяет физическую и дополненную реальность, проецируя на лобовое стекло яркую двухплоскостную лазерную голографию высокого разрешения, отображающую значимую для водителя информацию – real time данные о дорожной ситуации, обновляющиеся каждые 300 миллисекунд, multiply-навигацию, скорость движения, остаток топлива, километраж и т.п. Массовое применение подобных разработок в автомобилях может начаться уже с 2023 года.



Система точно отслеживает направление взгляда водителя, а также перемещение объектов вокруг движущегося автомобиля, и в соответствии с этим динамично подстраивает (смещает) голограммы и изображения дополненной реальности, избегая «рассинхрона». Это позволяет снизить нагрузку на человека и сделать управление автомобилем максимально безопасным.



Помимо технологий Panasonic новый Head-UP дисплей использует разработки Envisics, крупнейшего стартапа в области создания автомобильной голографии, и технологии AI-навигации, 3D-локализации и ситуационной аналитики от компании Phiar, разработчика патентованной платформы пространственной навигации AR на базе искусственного интеллекта.



«HUD - одна из самых быстрорастущих категорий рынка транспортных средств, однако традиционные индикаторы на лобовом стекле покрывают лишь небольшой участок дороги, - комментирует Скотт Кирчнер, президент Panasonic Automotive и исполнительный директор Panasonic Smart Mobility. – Решения Panasonic в области AR HUD охватывают больше дорожного пространства и при этом сочетают стандартную информацию (данные о скорости движения и запасе топлива) с 3D-проекциями на объекты в дальнем поле, навигационной и другой важной информацией, которая накладывается на дорожное пространство впереди. Учитывая, что количество беспилотных транспортных средств будет расти, наш AR HUD сможет обеспечить повышенный комфорт и уверенность для пассажиров, что очень важно».



Ключевые особенности нового AR Head-UP дисплея:



· Технология отслеживания взгляда – система проецирует информацию на уровне глаз водителя в зависимости от того, в какую сторону он смотрит, позволяя избежать «расслоения» изображений, когда человек поворачивает голову.



· Усовершенствованная оптика – обеспечивает расширенное поле обзора на расстоянии 10 или более метров. Система способна обнаружить пешеходов и другие объекты при слабом освещении и в ночное время. Наклонные виртуальные плоскости изображения регулируют видимость объектов в поле зрения водителя, дискретно отслеживая положение его глаз.



• Точная AI-навигация – навигационный модуль на базе AI и AR поддерживает многоцветную трехмерную графику, которая гибко подстраивается под изменения картинки за окнами движущегося автомобиля. В т.ч., расставляет маркеры на полосах, данные GPS (например, стрелки на поворот), а также внезапные преграды (аварии или возникающих на пути велосипедистов).



• Контроль вибрации - запатентованный алгоритм стабилизации изображения камер от Panasonic обеспечивает точную привязку AR-значков к реальным объектам за лобовым стеклом и не смещается, даже если автомобиль неожиданно подбросит на неровной дороге.



• Real time данные о дорожной обстановке - обновления поступают в режиме реального времени; информация от ADAS, AI, AR обновляется менее чем за 300 миллисекунд.



• 3D-радар – обеспечивает 180-градусный обзор на расстоянии до 90 м вперед и до 3 дорожных полос.



• Компактный размер – система не занимает много места и может быть встроена в автомобиль любой конфигурации.



• Разрешение 4K – четкое и яркое изображение 4K с использованием передовых лазерных и голографических технологий для показа статичной информации ближнего поля и плоскостью, отображающей перспективу, на которые накладывается AR-графика.



Использование алгоритма PRIZM делает новый AR HUD от Panasonic перспективным не только в отношении существующих, но и принципиально новых потребностей водителей:



§ Precise placement (точность позиционирования) - оптимальное расположение изображений



§ Reflection (отражение) – «умное» наложение графики на дорогу, знаки и объекты с использованием искусственного интеллекта



§ Intuitive (интуитивность) – способность распознавать/ фокусировать внимание водителя на приближающихся объектах, будь то внезапно вышедший на дорогу олень или дорожное ограждение



§ Zonal (зональность) – система оптимизирует поле обзора и органично отображает объекты на стекле, не заслоняя дорогу



§ Mission Control («управление полетом») - динамичное сочетание дополненной реальности и существующей дорожной инфраструктуры