Квест в дополненной реальности — впервые в Украине

5 октября 2017, 10:15

V.QUEST — первый квест в дополненной реальности национального масштаба стартует 7 октября 2017 года в Украине. Жители городов Украины смогут стать участниками действа и выиграть множество гаджетов.



«Для продвижения уникальной интернет-платформы VEON мы создали соответствующий инструмент — первый в Украине квест в дополненной реальности национального масштаба. Телеком — это уже не только мобильная связь: мы создаем и внедряем инновационные продукты и умеем интересно их продвигать. Участвуйте в квесте, будет круто!» — говорит Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Участников V.QUEST ждут:

полное погружение в дополненную реальность

охота на дронов

неожиданные расследования, эксперименты и опыты.



Начнется квест масштабным концертом группы The Hardkiss, который состоится 7 октября на Контрактовой площади в Киеве. Три недели, до 27 октября, участники квеста по всей Украине будут выполнять множество интересных задач. Каждую неделю самые успешные игроки будут получать инновационные подарки: универсальные мобильные батареи, беспроводные колонки, гироборды. А финалистов квеста ждут электробайки и электрочопперы.



Чтобы стать участником квеста, необходимо:

установить приложение VEON и подписаться на канал квеста V.QUEST в VEON

установить приложение V.QUEST

находить виртуальные подсказки в городе и выигрывать инновационные призы.

Подробности на quest.veon.com.ua



Квест будет проходить в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и других городах Украины.



Напомним, что VEON — глобальная персональная интернет-платформа, которая была запущена одноименной компанией летом этого года в пяти странах мира, среди которых и Украина. Пользователи приложения могут звонить, обмениваться сообщениями, общаться с друзьями, делиться фото, просматривать и делиться видео, получать эксклюзивный контент и уникальные предложения от партнеров. Для абонентов Киевстар использование приложения бесплатное — мегабайты и средства со счета списываться не будут. Также абоненты Киевстар могут проверять состояние своего счета, остаток минут и мегабайтов, пополнять мобильный счет без комиссии с помощью приложения.









