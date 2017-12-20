Epson вывела на рынок Украины самые легкие в мире 3D-очки дополненной реальности

20 декабря 2017, 10:15

В Украине в открытую продажу поступили видеоочки дополненной реальности Epson Moverio BT-300 третьего поколения.

Главным достоинством гаджета нового поколения является возможность одновременно видеть окружающую действительность и просматривать 3D-контент в разрешении HD с высокой контрастностью.

Технологические особенности видеоочков Epson Moverio BT-300 открывают широкие возможности для их применения в различных сферах бизнеса, культурных и образовательных проектах. Видеоочки дополненной реальности работают на базе популярной операционной системы Android 5.1 и имеют четырехъядерный процессор Intel Atom. Благодаря этому их производительность позволяет воспроизводить сложный 3D-контент, играть в игры, серфить интернет и просматривать HD видео. Фронтальная 5-мегапиксельная HD-камера в сочетании с датчиками фиксации окружающего мира точно обрабатывает контент на основе того, что видят пользователи.

"Наша технология Si-OLED открывает новые возможности в мире бинокулярных видеогаджетов. Благодаря использованию силикона вместо стекла мы получили более четкий пиксельный дисплей. В результате наши очки отображают трехмерные объекты без дополнительного фона и границ поля зрения", - отмечает Александр Думанский, менеджер по развитию проекционного бизнеса представительства "Epson Europe B.V."

Заряда батареи Epson Moverio BT-300 хватает до 6 часов работы. А благодаря дизайну Over The Glass, гаджет можно носить поверх обычных очков. Кроме того, в соответствии с правом на неприкосновенность личной жизни — очки Epson Moverio BT-300 оборудованы специальным LED-индикатором, оповещающим окружающих о том, что в данный момент ведется видеозапись.

Благодаря сотрудничеству компании Epson с более чем 2000 разработчиками программного обеспечения для видеоочков дополненной реальности, Epson Moverio BT-300 широко используются в различных отраслях. В медицине они значительно упрощают проведение сложных операций, позволяя хирургам не отвлекаться от операции, чтобы ознакомиться с показаниями мониторов. Специалисты, работающие со сложной техникой, имеют возможность в режиме реального времени получить доступ к 3D- проекции приборов и механизмов с подробным описанием всех узлов и деталей.

Количество приложений для Epson Moverio BT-300 и разнообразие возможностей их применения постоянно растет. С 2017 г. видеоочки дополненной реальности третьего поколения от Epson стали официальным аксессуаром для дронов копании DJI — ведущего мирового производителя беспилотных летательных аппаратов. Надев очки, пользователи могут видеть четкое изображение с камеры дрона, а также непосредственно наблюдать за полетом самого летательного аппарата благодаря тому, что дисплеи в видеоочках Moverio прозрачные.



Комплексный проект "видеоочки и дрон" предоставляет пользователям новый инструмент с дополненной реальностью для работы в таких областях как строительство, сельское хозяйство, аварийно-спасательные службы, природоохранная деятельность, научные исследования, кинематограф и многих других.