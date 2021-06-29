RVR-100, RVR-200 и RVR-400 - новые очки виртуальной реальности Ritmix

29 июня 2021, 14:45

С очками виртуальной реальности от Ritmix и смартфоном вы по щелчку пальцев окажетесь в ином мире - магия вне Хогвартса, не иначе.

Все три модели выполнены из материалов премиум-класса, имеют 2 оси настройки линз и подходят для просмотра видео, а уплотнитель из эко-кожи не вызывает негативной реакции даже при длительном использовании.

Они удобные, стильные и совместимы практически с любым телефоном на базе IOS и Android до 80 мм. Теперь подробнее про отличия:Очки RVR-100 подойдут для специализированных VR приложений и видео, оснащены удобным и бережным креплением телефона ремешками с липучками velcro.Очки RVR-200 и RVR-400 предназначены для специализированных VR и AR приложений и видео. Обе модели оснащены специальной крышкой на магнитном креплении для использования с AR приложениями. Разница в том, что RVR-400 имеют встроенные наушники, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу виртуальной реальности, а также оснащены Aux входом (jack 3.5).Фокусное расстояние у всех трех моделей - 37,5–46,5 мм от глаз, вес от 237 до 410 грамм. Так что если вам наскучило на встрече с друзьями играть в дженгу - стоит основательно задуматься об очках от Ritmix: уверены, они дополнят не только реальность, но и любую вечеринку!