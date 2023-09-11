Представлены VR-очки Ritmix RVR-500 и RVR-600

11 сентября 2023, 16:45

Встречайте VR-очки RVR-500 и RVR-600 от Ritmix, которые предназначены для воспроизведения специализированных VR-приложений и видео.

Очки рассчитаны на работу со смартфонами шириной до 89 мм и имеют широкий угол обзора линз 90°-100°, при этом фокусное расстояние от глаз можно настроить в пределах 37.5 - 46.5 мм, а межзрачковое расстояние от 60 до 70 мм. Такой диапазон настроек обеспечит удобство для каждого конкретного пользователя в независимости от физических особенностей, а дополнительный комфорт гарантирует качественный уплотнитель из экокожи. Также за хорошую эргономику очков можно поблагодарить продуманную конструкцию при небольшом весе и габаритах: 225х210х100 мм и 423 г для RVR-500, 222х205х99 мм и 410 г для RVR-600.В целом обе модели очков похожи, основные отличия заключается в диаметре линз и способе подключения. Так, линзы RVR-500 имеют диаметр 41,5 мм, а встроенные наушники подключаются по проводу через Aux-вход (разъем миниджек 3,5). В свою очередь, Ritmix RVR-600 получили линзы размером 40 мм. Эта модель оснащена встроенными Bluetooth-наушниками, что позволяет легко подключиться к смартфону без мешающих проводов. С RVR-600 ничто не будет отвлекать вас от погружения в 3D-контент! Осталось добавить, что VR-очки RVR-500 и RVR-600 работают с устройствами на базе операционных систем iOS и Android, так что подключить к ним можно практически любой смартфон.