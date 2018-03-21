VR-шлем HTC Vive Pro оценен в $800

21 марта 2018, 13:15

Тайваньская HTC начала принимать предварительные заказы на VR-очки Vive Pro.

Новинка начнет продаваться 5 апреля.Стоимость - $800.Напомним, что дебют данного решения HTC состоится на CES 2018 в Лас-Вегас в январе.