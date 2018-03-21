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21 марта 2018, 13:15
VR-шлем HTC Vive Pro оценен в $800
Тайваньская HTC начала принимать предварительные заказы на VR-очки Vive Pro.
Новинка начнет продаваться 5 апреля.
Стоимость - $800.
Напомним, что дебют данного решения HTC состоится на CES 2018 в Лас-Вегас в январе.
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