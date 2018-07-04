Стартовали продажи VR-комплекта HTC Vive Pro Full Kit

Тайваньская HTC анонсировала и начала продажи своего нового комплекта виртуальной реальности - Vive Pro Full Kit.
Новинка ориентирована на энтузиастов.
Ключевая особенность комплекта – шлем Vive Pro. У него два AMOLED-экрана с диагональю 3,5 дюйма, а разрешение – 1600х2880 точек. Угол обзора – до 110 градусов. Частота обновления – 90 Гц.
Помимо него, в комплектации также базовые станции SteamVR Base Station 2.0, задействовав которые, можно сформировать игровую арену, размером 10х10 метров.
Среди прочего отмечается два контроллера Vive Controller (2018), различные соединительные кабеля и сетевые адаптеры питания.
На данный момент комплект уже доступен в рознице. Стоимость - $1700.