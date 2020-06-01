Panasonic выводит на рынок сверхтонкие VR-очки

1 июня 2020, 14:45

Японский технологический гигант Panasonic поддержал заявление компании Qualcomm Technologies касательно перспектив развития и распространения проводных и беспроводных VR- и AR-устройств в ближайшие годы.

Компания выпустила заявление касательно перспектив своего собственного продукта – VR-очков с поддержкой HDR и UHD (изображения высокого разрешения).«При поддержке Qualcomm Technologies мы планируем оптимизировать эти VR-очки для максимально комфортного использования с 5G-смартфонами. Благодаря компактной и легкой форме и сверхвысокому качеству изображения VR-очков пользователи смогут получить невероятно захватывающий (иммерсивный) опыт от просмотра музыкальных и спортивных трансляций, а также виртуального туризма». отметила Мичико Огава, директор по технологиям, Appliances Company Panasonic Corporation.В отличие от существующих на рынке громоздких и неудобных моделей VR-очки Panasonic, внешне напоминающие олдскульные «гогглы», так же просты и удобны в использовании, как обычные солнечные очки.Для новых VR-очков Panasonic разработал высокопроизводительные дисплеи в сотрудничестве с Kopin Corporation, ведущим производителем экранов для VR. Гаджет также использует аудио и визуальные технологии Panasonic, в т.ч., для обработки сигнала, отточенные при производстве видеотехники (ТВ и Blu-ray), аудиопродуктов Technics, а также оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX.Основные характеристики VR-устройства:Изображение сверхвысокого разрешения и поддержка HDR· Оснащены микропанелями OLED – совместной разработкой Kopin Corporation[1] и Panasonic· Обеспечивают естественную и ровную картинку без характерного «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между пикселями становятся заметны пользователю.Звук высокого качества и широкий диапазон воспроизводимых частот – от сверхнизких до высоких· Использование оригинального динамического излучателя Technics обеспечивает точное движение диафрагмы и сверхнизкое искажение звука.Компактная и легкая оправа, не требующая дополнительных (неудобных) креплений· Использование оптического модуля, разработанного недавно корпорацией Kopin, компанией 3M[2] и Panasonic, позволяет отображать естественные изображения без искажений, используя один супер-компактный модуль.