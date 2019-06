Шлем виртуальной реальности "Oculus Quest"

20 июня 2019, 11:45

В сентябре 2018 года компания Facebook в лице Марка Цукерберга объявила о выходе нового шлема виртуальной реальности Oculus Quest.

Инновационный продукт появился в продаже весной 2019 года. Хотя официального релиза новинки в Украине еще не было, ее уже можно заказать с официального сайта Oculus.

Технические и эксплуатационные характеристики

Разрешение шлема виртуальной реальности Oculus Quest составляет 1600 х 1440 пикселей. Стандартная версия оснащена встроенной аудиосистемой и имеет 64 ГБ памяти. Вы также можете приобрести устройство с 128 ГБ встроенной памяти, но оно будет стоить дороже.

По словам разработчиков, батареи Oculus Quest хватает на 2-3 часа беспрерывной работы. На деле это может оказаться не совсем так, ведь некоторые зарубежные владельцы шлема уже заявили о необходимости в его частой перезарядке.

Дизайн и оснащение

По внешнему виду Oculus Quest сильно напоминает очки виртуальной реальности Oculus Rift, однако имеет некоторые усовершенствования.

Под передней частью находится слайдер, позволяющий корректировать фокусное расстояние. Это особенно важно для тех, кто имеет проблемы со зрением, в частности, носит очки.

Регулятор громкости тоже находится под передней панелью. За воспроизведение аудио отвечают головные ремни, изготовленные из эластичной резины. Если их звуковая передача вас не устраивает, вы можете подключить собственные наушники. Для этого на каждой из сторон гарнитуры предусмотрено 3,5-миллиметровое гнездо.

На правой стороне изделия имеется кнопка включения и индикации заряда. Когда батарея шлема разряжается до 30%, она загорается характерным красным цветом. Слева располагается USB-C порт. Внизу находятся кнопки управления звуком и регулятор IPD.

По углам спереди можно увидеть 4 камеры, отвечающие за определение местоположения шлема и контроллеров в пространстве. Лампочка, которая идентифицирует работу камер, располагается в центральной верхней части передней панели.

Игры и другие возможности

Благодаря мощному чипу Qualcomm Snapdragon 835, на Oculus Quest с легкостью пойдет любая VR игра, как например, шутер от первого лица Superhot VR, ритм-игра Beat Saber или виртуальный покер PokerStars VR. На данный момент счастливые обладатели Quest могут наслаждаться более чем 50 играми. В их число входят такие крупные игровые проекты как Dead and Buried, The Climb, Face Your Fears, Unspoken, Robo Recall и Stormlands, Stormland, Moss. При этом библиотека развлечений постоянно пополняется.

Самой главной игрой для Oculus Quest стала Vader Immortal, созданная по мотивам легендарных "Звездных войн". На будущее запланирован выпуск Project Tennis Scramble. Разработчики заявили, что ее геймплей будет построен на базе той уникальной свободы движений, которую предоставляет Oculus Quest.

Помимо игр с помощью шлема виртуальной реальности можно просматривать установленные на нем приложения, наслаждаться контентом, открывать веб-страницы специально созданного браузера Quest. Более того, вы можете свободно общаться с друзьями, которые тоже носят Oculus.

Степени свободы

Свобода перемещения во многом достигается благодаря автономности шлема. Для его работы не требуется ни компьютер, ни смартфон, ни даже датчики отслеживания. Последние полностью заменяются алгоритмами компьютерного зрения и широкоугольными камерами.

Шлем виртуальной реальности оснащен сразу 6 степенями свободы. Это позволяет в полной мере наслаждаться игровым процессом и не стеснять себя проводами. В Oculus Quest можно прыгать, садиться, наклоняться, очень быстро перемещаться, трогать, брать и даже бросать предметы. Движения отражаются с высокой точностью и практически без задержек.

Зона отслеживания составляет целых 370 м². К слову, проводные гарнитуры имеют гораздо менее впечатляющие показатели. Возможностей Oculus Quest хватит, чтобы сделать из прогулочного парка или большого дома полноценную игровую зону.

При ношении шлема виртуальной реальности вашей безопасности ничто не угрожает. Это обеспечивается защитной системой Oculus Guardian, которая определяет границы игровой зоны и предотвращает риск столкновения с находящимися неподалеку предметами.

При этом система защиты может оказаться неэффективной в случае, если вы провоцируете проблемы с отслеживанием. Это происходит при слишком близком поднесении контролеров к шлему и их расположении за спиной.

Настройка

Чтобы начать наслаждаться виртуальной реальностью, достаточно только надеть гарнитуру Oculus Quest. Необходимость в настройке датчиков или каких-либо других элементов системы отсутствует.

Надевая шлем в первый раз, нужно выбрать предпочитаемый вид отдыха: сидя, стоя или же в масштабе комнаты. Oculus Quest автоматически распознает до 5 ранее выбранных сред, а потому пользователю не приходится каждый раз тратить время на его настройку.

Стоимость и комплектация

Oculus Quest стоит 399 долларов. За эту сумму вы получаете гарнитуру для VR, два контролера с батареями, адаптер питания и подставку для очков.

Стоимость новинки от Facebook сопоставима с ее выдающимися возможностями. В частности, автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest обеспечивает игровой VR не хуже, чем любое проводное изделие, оставаясь при этом простым и комфортным в использовании.