Учёные разработали универсальную вакцину от рака

22 июля 2025, 12:15

Исследователи из Университета Флориды создали экспериментальную вакцину, которая значительно повышает способность иммунной системы бороться с опухолями, даже не воздействуя на конкретный тип рака, сообщает у себя на странице Медицинский колледж Университета штата Флорида.

Ученые говорят, что одновременное применение тестовой вакцины и распространенных противораковых препаратов, называемых ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, вызвало сильный противоопухолевый ответ. Исследование было поддержано несколькими федеральными агентствами и фондами, включая Национальные институты здравоохранения.Сейчас исследовательская группа работает над улучшением текущих формул и скорейшим переходом к клиническим испытаниям на людях.