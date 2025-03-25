Ученые из Китая изобрели инновационный способ лечения рака

25 марта 2025, 12:45

Исследователи из Медицинского университета Гуанси создали генно-модифицированный вирус, маскирующий раковые клетки под свиную ткань, пишет South China Morning Post.

Иммунная система воспринимает ее как чужеродный орган и начинает атаковать так же, как во время отторжения трансплантата. Здоровые клетки при этом не страдают.Метод уже показал эффективность: у 90% пациентов с тяжелыми формами рака (печень, легкие, яичники) опухоли либо уменьшились, либо перестали расти. Один случай рака шейки матки врачи сочли клинически излеченным. В настоящее время исследование продолжается, однако предварительные результаты обнадеживают.Исследование, проведенное под руководством профессора Чжао Юнсяна из Медицинского университета Гуанси, открывает новые возможности в лечении рака, особенно в случаях, когда традиционная терапия становится неэффективной.