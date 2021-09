Facebook откроет доступ к загрузчику ОС VR-гарнитуры Oculus Go

28 сентября 2021, 10:15

Компания Facebook собирается открыть доступ к загрузчику ОС гарнитуры виртуальной реальности Oculus Go, предоставив её владельцам полные права доступа.

Об этом через свою страницу в Twitter сообщил Джон Кармак (John Carmack), ушедший с поста технического директора Oculus в 2019 году.

Доступ к Root-правам гарнитуры будет предоставлен через будущее обновление программного обеспечения гаджета, которое откроет для всех желающих возможность модификации устройства. Facebook выпустила оригинальную VR-гарнитуру Oculus Go в 2018, через год заменив её моделью Oculus Quest. В 2020 году компания прекратила выпуск и продажи Oculus Go.



«Мы собираемся выпустить для Oculus Go сборку ОС с разблокированным загрузчиком, который предоставит полные права владельцу устройства. Это откроет возможность перепрофилировать устройство под свои нужды», — сообщил Кармак.



Отвечая на вопросы своих подписчиков Кармак отметил, что инициатива на данный момент связана только с гарнитурой Oculus Go, но он надеется, «что это создаст прецедент» и для других VR-гарнитур производителя. Бывший технический директор Oculus не сообщил подробностей об обновлении. По его мнению, оно, скорее всего, будет доступно на сайте производителя, который ещё не определился со временем выпуска новой версии ПО.



«Я по-прежнему слышу множество споров о том, что давать полный доступ к тем или иным устаревшим устройствам — это плохая идея. Однако всегда однозначно выступал за то, чтобы наделить владельцев устройств большим количеством прав», — добавил Кармак.

