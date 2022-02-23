Sony впервые показала VR-гарнитуру PlayStation VR2 для PS5

23 февраля 2022, 11:15

Компания Sony Interactive Entertainment впервые показала внешний вид гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2.

У неё схожая закруглённая форма с новыми контроллерами. По заявлению Sony, в шлеме игроки будут ощущать 360-градусный обзор. Дизайн гарнитуры PS VR2 также был вдохновлён внешним видом PlayStation 5.

По словам Sony Interactive Entertainment, компания уделила пристальное внимание эргономике гарнитуры и провела всестороннее тестирование, чтобы обеспечить комфортное использование устройства для людей с разными размерами головы. Удачные решения первой версии PlayStation VR также были оставлены во втором поколении. Например, регулируемое расстояние от лица до экрана, а также расположение разъёма для наушников.



Тем не менее PlayStation VR2 предложит и новые возможности:



диск регулировки объектива — чтобы у пользователей была дополнительная возможность настроить положение линз для оптимизации обзора;

меньше вес и размер;

новый встроенный вибромотор для тактильного отклика;

новый дизайн вентиляционных отверстий — чтобы линзы не запотевали.

Наконец, как и на всех устройствах поколения PlayStation 5, на виртуальной гарнитуре PlayStation VR2 были добавлены крошечные символы PlayStation на передней и задней панели устройства.



Ранее Sony раскрыла, что PlayStation VR2 оборудована OLED-дисплеями с разрешением 2000 × 2040 пикселей на каждый глаз, углом обзора в 110°, частотой кадров от 90 до 120 Гц, а также поддержкой 4K HDR. На корпусе устройства размещены 4 камеры, с помощью которых отслеживаются движения гарнитуры и контроллеров в дополнение к трёхосным гироскопу и акселерометру; внутри присутствуют также инфракрасные камеры, отслеживающие движения глаз.

Стоимость гарнитуры пока не раскрывается.

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