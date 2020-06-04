Новая VR-гарнитур Mirage VR S3 от Lenovo

4 июня 2020, 11:15

Компания Lenovo объявила о пополнении портфолио устройств виртуальной реальности (VR) гарнитурой Lenovo Mirage VR S3 на платформе ThinkReality.

Новинка была разработана совместно с Pico Interactive как устройство "все в одном" и не требует подключения к компьютеру для работы. Гарнитура соответствует специфическим потребностям представителей сферы образования и крупных компаний, предназначена для корпоративного использования. Lenovo Mirage VR S3 оборудована 4К дисплеем (3840x2160 пикселей), а также удобной системой управления с помощью контроллера (входит в комплект поставки) или без него. Встроенная аудиосистема, работа до 3 часов в автономном режиме1, надежность и легкость – то, что отличает новую VR-гарнитуру от Lenovo.

Lenovo Mirage VR S3 работает на базе операционной системы Android с поддержкой программной платформы Lenovo ThinkReality. Это одна из первых независимых от устройств и облачных сред AR/VR-платформ, она позволяет клиентам во всем мире пользоваться программами и управлять контентом в единой системе с надежной поддержкой. ThinkReality обеспечивает корпоративных клиентов мощными инструментами для менеджмента, интеграцией рабочих процессов и надежным IТ-порталом, который позволяет управлять приложениями и устройствами организации. Платформа Lenovo ThinkReality упрощает работу над новым продуктом: от разработки концепции до воплощения идей в жизнь для корпоративных AR/VR программ. Благодаря встроенным функциям и понятному алгоритму работы, платформа ThinkReality позволяет инженерам создавать комплексные программы легче и быстрее.

Гарнитура Lenovo Mirage VR S3 оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 835, накопителем емкостью 64 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Вес новинки – всего 470 г, а частота обновления составляет 75 Гц. Для комфортного корпоративного использования модель имеет 3 степени свободы (3 DoF) и лицевую панель, которая легко очищается, поэтому гарнитурой безопасно могут пользоваться несколько человек.



Технологии VR помогают предприятиям расширить возможности работников нового поколения. Средства виртуальной реальности позволяют в безопасных условиях воспроизводить определенные задачи или ситуации, поэтому работники могут учиться новому, приобретать необходимый опыт эффективнее, быстрее и с меньшими затратами.

Согласно исследованиям, обучение сотрудников с помощью VR по сравнению с традиционными средствами демонстрирует более высокие показатели удержания и повышения продуктивности персонала.2 От подготовки сотрудников, работающих с клиентами, до повышения квалификации технических команд ‒ VR предлагает все возможности развития рабочей силы.

«VR помогает обеспечить лучшее и более быстрое обучение с меньшими затратами. Наши клиенты по всему миру выбирают решения для привлечения более квалифицированной и эффективной рабочей силы. Они все чаще ищут современные решения, такие как VR и AR, с поддержкой гибкой платформы ThinkReality, для использования приложений в пределах бизнеса в любой точке мира», ‒ комментирует Нейтан Петтиджон (Nathan Pettyjohn), руководитель коммерческого отдела AR/VR, который входит в подразделение интеллектуальных устройств компании Lenovo.



Коммерческое VR-решение включает новый пакет сервисной поддержки Lenovo Integrated Solutions Support (LISS), который расширяет портфолио услуг Lenovo. Это глобальная программа обслуживания, охватывающая оборудование, программное обеспечение и сервисы для гарантированно высокого уровня работы с устройством в течение его жизненного цикла. Специалисты и инженеры компании обеспечивают качественную поддержку нового продукта от Lenovo. Для быстрого решения вопросов и проактивного сопровождения кейса пользователи могут обратиться на специальную телефонную линию.

«Компания Lenovo уделяет много внимания разработке новых бизнес-решений для поддержки технически сложных запросов клиентов. Такие решения требуют усовершенствованной модели сопровождения, например, Lenovo Integrated Solutions Support. Она выходит за рамки отдельных продуктов и фокусируется на управлении сложными вопросами в пределах всего решения, чтобы ограничить время простоя и обеспечить лучший клиентский опыт», ‒ комментирует Ганеш Рагу (Ganesh Raghu), директор подразделения новых технологических решений и услуг Lenovo.

Время работы от аккумулятора является приблизительным. Фактические результаты зависят от многих факторов, включая конфигурацию и использование продукта, программное обеспечение, условия эксплуатации, беспроводную функциональность, настройки управления питанием, яркость экрана и другие факторы.