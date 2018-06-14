Lenovo ThinkPad P52 – ноутбук, "заточенный" под работу с VR-гарнитурами

14 июня 2018, 9:15

Китайская Lenovo «отметилась» анонсом своего нового ноутбука - ThinkPad P52.



Новинка позиционируется в роли портативного ПК для работы с гарнитурами виртуальной реальности.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 6-ядерный Intel Xeon, «в связке» с которым графика NVIDIA Quadro P3200. Объем оперативной памяти до 128 ГБ, а суммарная вместимость подсистемы хранения данных – 6 ТБ.Диагональ дисплея 15,6 дюймов, а его разрешение – 4К. Обеспечивается 100-нтный охват RGB.Ноутбук укомплектован Gigabit Ethernet, а также адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. В качестве опции установлен модуль 4G/LTE.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» USB 3.1 Type-A (х3), USB Type-C/Thunderbolt (х2), HDMI 2.0 и mini DisplayPort 1.4.В продаже новинка появится еще в этом месяце. О цене пока информации нет.