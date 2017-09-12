Ноутбуки Lenovo ThinkPad серии T уже в Украине

12 сентября 2017, 14:15

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Украине новых ноутбуков для бизнеса серии Т - ThinkPad T470, ThinkPad T470s и ThinkPad T470p.

Флагманская T-серия ноутбуков ThinkPad известна своей производительностью и надежностью. Новые модели обладают всеми популярными характеристиками ThinkPad и отличаются рядом технологических новинок, которые призваны повысить эффективность и комфортность работы.

Всемирно известная надежность ThinkPad остается неизменной - ноутбуки ThinkPad проходят тестирования по 12 параметрам военных стандартов прочности и более 200 проверок качества. Выбрав ноутбук ThinkPad, можно быть уверенным, что он выдержит испытания.

Мы всегда прислушиваемся к тому, что говорят наши пользователи, и это помогло нам дополнительно усовершенствовать манипулятор TrackPoint и сенсорную панель ноутбука T470. Обновленные тачпад и манипулятор отличаются еще большей плавностью и четкостью работы. В сочетании с комфортной клавиатурой и высокой производительностью ноутбуки серии T станут отличными повседневными помощниками и позволят справиться с самыми различными вызовами в бизнесе.

Благодаря современной функции распознавания лиц Windows Hello и технологии считывания отпечатков пальцев пользователям не придется запоминать пароль. Достаточно просто улыбнуться инфракрасной камере или коснуться сканера отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в систему.



Мощный процессор, 18 часов автономной работы и передовая операционная система до Windows 10 Pro, в сочетании с легендарной надежностью и другими качествами ThinkPad – это рецепт оптимального бизнес-ноутбука.

Процессор Intel Core i7 7-го поколения и оперативная память до 32 ГБ DDR4 в максимальной комплектации позволят легко выполнить поставленные рабочие задачи, реализовать креативные проекты и получить удовольствие от развлечений. Для хранения информации модель T470 оснащена скоростным твердотельным накопителем SSD. Такое хранилище позволяет быстрее загружать систему и работать с файлами, и, благодаря отсутствию движущихся деталей, отличается прочностью и тихой работой. В отличие от обычного механического жесткого диска твердотельный накопитель выделяется повышенной производительностью, включая скорость загрузки (почти в 3 раза быстрее), открытия файлов (более чем на 30 % быстрее) и передачи файлов (примерно 200 МБ/с).

14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением опционально доступен также с сенсорным экраном, что расширяет возможности создания и редактирования контента. Высококачественная камера 720p HD четко запечатлит и передаст изображение, а стереофонические динамики с технологией Dolby Audio Premium чисто воспроизведут любое звучание.

ThinkPad T470 поставляется с новейшей операционной Windows 10 Pro, в том числе и версией Windows 10 Pro Signature Edition, без лишних и пробных приложений. Необходимость срочной подзарядки также не прервет работу и творческий процесс – два аккумулятора и технология Power Bridge обеспечивают до 18 часов работы.

Такая автономность и уменьшенные габариты – всего 1,58 кг, а толщина 19,95 мм - делают Т470 великолепным ноутбуком для работы и развлечений на ходу. Более того, этот ноутбук готов к будущим технологическим «прорывам» – наличие модуля LTE-A (4G) обеспечит доступ к вашим данным и приложениям в облаке, даже без доступа к WiFi.



Для тех пользователей, которые много работают на ходу и в поездках, мобильность является одним из важнейших критериев выбора ноутбука. Все отличительные качества ThinkPad для них доступны в еще более легкой и тонкой модели ThinkPad Т470s. При весе от 1,3 кг и всего 18,8 мм толщины, это ноутбук с 14-дюймовым дисплеем будет надежно работать везде, куда бы вы не отправились. За производительность отвечает мощный процессор Intel Core i7 7-го поколения и оперативная память до 24 ГБ DDR, а за быструю передачу данных с внешних носителей технология Intel Thunderbolt 3. Два аккумулятора обеспечат до 12,5 часов работы.

Если же главный фактор выбора – производительность, стоит обратить внимание на модель Lenovo ThinkPad T470p, которая, при прочих равных с T470 характеристиках (Intel Core i7 7-го поколения и оперативная память до 32 ГБ DDR), обладает высокопроизводительной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX 2 ГБ GDDR5 в максимальной комплектации и возможностью выбора Full HD (1920х1080) или WQHD (2560x1440) дисплея. Модель также отличается расширенным набором портов, включая VGA, HDMI, mDP и кард-ридер «4-в-1». Двойной аккумулятор с технологией Power Bridge обеспечит до 12,85 часов работы. При этом ноутбук остается очень портативным и мобильным – его вес всего от 1,8 кг, а толщина – 24 мм.

Для быстрого запуска и защиты ваших данных в этих моделях опционально доступен сканер отпечатка пальца, а в T470p еще и модуль хранения криптографических ключей для защиты информации dTPM 2.0.

На ноутбуки ThinkPad стандартно предоставляется глобальная гарантия. Если возникнет проблема, наши эксперты в 160 странах мира всегда готовы прийти на помощь.