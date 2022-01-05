Lenovo ThinkPad Z: ноутбуки из переработанных материалов от легендарного бренда

5 января 2022, 9:45

В рамках выставки CES 2022 компания Lenovo презентовала серию ноутбуков ThinkPad, которые отличаются потрясающим прогрессивным дизайном и привносят новые цвета и материалы в портфолио бизнес-ноутбуков премиум-класса.

ThinkPad Z13 и Z16 воплощают в себе современную философию дизайна, ориентированную на разнообразную аудиторию бизнес-пользователей. Яркий внешний вид отражает изменившееся отношение к технологиям, их воздействию на окружающую среду и происхождение материалов.

Дизайн устройств подчеркнет индивидуальность пользователя благодаря цветовым акцентам. Главной же инновацией является использование экологичных материалов в производстве, например переработанный алюминий1 или переработанная веганская кожа черного цвета. Концепция экологичности распространяется и на упаковку, изготовленную из сахарного тростника и бамбука, которые подвергаются стопроцентной переработке и компостированию. Адаптер питания на 90% состоит из ранее использованных материалов (Post-Consumer Content, PCC).

ThinkPad Z13 и Z16 – одни из первых ноутбуков, оснащенных новейшими процессорами AMD Ryzen PRO 6000 для мобильных устройств с процессором безопасности Microsoft Pluton. Производительность и безопасность идут бок о бок, поэтому принцип Lenovo "безопасен по дизайну" (secure-by-design) подкреплен сотрудничеством с AMD и Microsoft. Согласно многоуровневому подходу AMD PRO к безопасности, AMD Ryzen 6000 является первым процессором с архитектурой x86, в который встроен процессор безопасности Microsoft Pluton. Он разработан и совершенствуется Microsoft для защиты личности пользователя, его данных и приложений на новых ПК с Windows 11.

Компания Lenovo совместно с AMD разработала новую платформу, оптимизировав все составляющие системы: от микросхем до аппаратного и программного обеспечения. ThinkPad Z13 в сочетании с эксклюзивным процессором AMD Ryzen 7 PRO 6860Z3 предоставляет все возможности для эффективного опыта сотрудничества. Инженеры оптимизировали процессор для обеспечения бесперебойной работы со звуком и видео, максимальной скорости реакции на действия пользователя и длительной автономной работы в таких программах как Teams и Zoom. ThinkPad Z16 опционально можно укомплектовать дискретной видеокартой AMD Radeon RX 6500M с интеллектуальными технологиями AMD, повышающими производительность, позволяющими создавать продвинутый контент и играть в казуальные видеоигры. В сочетании с процессорами Ryzen технология Smart Shift Max обеспечивает мгновенное увеличение мощности центрального и графического процессоров, а технология Smart Shift Eco поможет максимизировать эффективность аккумулятора.



В этом году бренд отпразднует 30 лет, в течение которых ThinkPad снабжает пользователей инновационными устройствами. Бренд гордится своими наработками и наследием, стремится дальше создавать революционные технологии во благо клиентов. В серии ThinkPad Z компания Lenovo продемонстрировала значительную эволюцию дизайна устройств, однако новые ThinkPad Z13 и Z16 повторяют основные базовые детали и принципы дизайна, которые являются узнаваемым лицом бренда.

Ноутбуки серии ThinkPad Z созданы по принципам изысканного и привлекательного минимализма и объединяют основные особенности дизайна и технологий, чтобы улучшить пользовательский опыт владельца устройства. Дисплеи стали более удобными благодаря ультраузким рамкам и оптимальному соотношению сторон 16:10. Качество аудио- и видеоконференций значительно выросло благодаря панели Communications Bar, на которой размещена веб-камера с разрешением Full HD и увеличенным размером пикселя 1,4 мкм и двумя микрофонами. Зона для запястий и тачпад – это единая увеличенная стеклянная поверхность ForcePad шириной 120 мм, что обеспечивает быстрый и удобный ввод. Те, кто знаком с легендарным красным TrackPoint, оценят новую опцию: двойное нажатие открывает быстрое коммуникационное меню (Communication QuickMenu) для мгновенного доступа к общим настройкам камеры и микрофона.

Цель Lenovo – создавать исключительные впечатления пользователей благодаря оригинальному внешнему виду и функциональности, используя переработанные материалы. Компания стремится обеспечить IT-отделы производительными, надежными и легкими в управлении устройствами. ThinkPad Z13 и Z16 протестированы в соответствии с военными стандартами MIL-Spec 810H4 и проходят такой же строгий контроль качества, как и другие ноутбуки бренда, что особенно важно при использовании новых материалов.

Компания Lenovo создает продукты, ориентированные на потребности клиентов. Инженеры продумали каждую деталь, чтобы ThinkPad Z13 и Z16 предлагали лучшие решения для пользователей. Основные преимущества этой линейки:

● Переработанная веганская кожа черного цвета, алюминий, а также упаковка из перерабатываемых бамбука и сахарного тростника.

● Коммуникационная панель с камерой с разрешением Full HD с увеличенным размером пикселя, электронной шторкой для веб-камеры e-Shutter и двумя микрофонами.

● Самый высокий коэффициент соотношения экрана к корпусу (STB) в портфолио ThinkPad – 91,6% (в ThinkPad Z13) и 92,3% (в ThinkPad Z16).

● Увеличенный тачпад ForcePad шириной 120 мм.

● Яркие дисплеи: сенсорный 2,8K OLED на ThinkPad Z13 и 4K OLED на ThinkPad Z16 – оба с поддержкой Dolby Vision и низким уровнем синего света.

● Технология Dolby Atmos Speaker System и шумопоглощение на основе искусственного интеллекта Dolby Voice.

● Новая опция двойного нажатия на TrackPoint запускает коммуникационное меню для быстрого доступа к настройкам камеры и микрофона.

● ThinkPad Z13 оснащен процессорами AMD Ryzen PRO серии U с встроенной видеокартой AMD Radeon и процессором безопасности Microsoft Pluton. ThinkPad Z13 также доступен с эксклюзивным процессором AMD Ryzen PRO 6860Z.

● ThinkPad Z16 оснащен процессорами AMD Ryzen PRO серии H со встроенной видеокартой AMD Radeon или дополнительной дискретной видеокартой AMD Radeon™ RX 6500M и включает в себя процессор безопасности Microsoft Pluton.

● Процессоры AMD Ryzen PRO 6000 с Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивают расширенные возможности управления и лучшие возможности подключения Wi-Fi на устройствах ThinkPad Z13 и Z16. В дополнение, применение технологии 4-поточной двухдиапазонной передачи Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous (DBS) на базе процессоров AMD Ryzen PRO серии 6000 раскрывает потенциал Wi-Fi Dual Station, которая поддерживается на ОС Windows 11, и обеспечивает стабильное беспроводное соединение с минимальной задержкой.

● Установлена Windows 11.

● Сканер отпечатков пальцев match-on-chip встроен в клавиатуру для повышения уровня безопасности.