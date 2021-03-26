Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 второго поколения уже доступен в Украине

26 марта 2021, 11:45

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок второго поколения надежного ноутбука для малого и среднего бизнеса ThinkPad E15.

Автономное устройство работает до 12,7 часов без подзарядки1, поэтому подходит для работы в любом месте. Ноутбук можно выбрать на базе самых современных процессоров Intel Core или AMD Ryzen, которые даже в режиме многозадачности легко справятся с выполнением задач в высокопроизводительных приложениях.

Собственный бизнес 一 это всегда ответственность перед командой, клиентами и партнерами. Стильный помощник ThinkPad E15 второго поколения всегда готов позаботиться о безопасности рабочих файлов и защите системы от кибератак. Традиционно для бизнес-линеек, устройство получило набор встроенных решений безопасности ThinkShield, которые защищают владельца ноутбука от распространения личных данных, вирусов и фишинга.

Дополнительный уровень защиты обеспечивает модуль TPM 2.0, который надежно шифрует данные, предотвращая хищение конфиденциальной информации. Как быть уверенным в безопасности файлов без длинных паролей? Опциональные считыватель отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания, и инфракрасная камера с технологией распознавания лица гарантируют быстрый вход в систему. Благодаря физической шторке ThinkShutter пользователь может закрыть веб-камеру и быть уверенным, что за ним не подглядывают.

Инженеры Lenovo работали над усовершенствованным поколением ThinkPad E15, чтобы достичь максимальной производительности даже в моменты пиковой нагрузки. Запускать высокопроизводительные программы, проводить онлайн-встречи или работать в офисных приложениях, не закрывая десятки веб-страниц, 一 новинка ThinkPad E15 от Lenovo мгновенно реагирует на задачи любой сложности. Быструю реакцию системы обеспечивает 8-поточный процессор Intel Core i7-1165G7 11-го поколения (в максимальной конфигурации) с максимальной тактовой частотой до 4,7 ГГц. Также ThinkPad E15 можно выбрать с мобильным процессором AMD Ryzen 7 4700U (в максимальной конфигурации) с тактовой частотой 2 ГГц, а в режиме Precision Boost 2 она достигает 4,1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ 一 это позволит выполнять ежедневную работу быстро и эффективно и не раздражаться из-за задержки системы. SSD-накопитель до 1 ТБ сохранит необходимые для работы программы и ускорит загрузку системы.

ThinkPad E15 второго поколения оснащен Full HD (1920х1080 пикселей) дисплеем с диагональю 15,6 дюймов, поэтому ценители реалистичного изображения останутся довольны. Яркость до 300 нит позволит сохранить яркую картинку даже в солнечный день. Важно точное цветовоспроизведение на макете? 100% охвата цветового пространства sRGB и IPS-матрица передают оттенки на экране максимально приближенно к естественным. За воспроизведение видео в высоком качестве отвечает интегрированная видеокарта Intel Iris Xe или AMD Radeon Graphics. Опционально устройство можно выбрать с сенсорным экраном. Стереодинамики от Harman Kardon мощностью по 2 Вт и с поддержкой технологии Dolby Audio™ обеспечат премиальное звучание любимых треков во время рабочей паузы.Надежный и приятный на ощупь корпус ноутбука из сплава алюминия выгодно дополняет лаконичный дизайн устройства. ThinkPad E15 второго поколения можно приобрести в традиционном черном (Black) цвете, а устройство на базе Intel доступно еще в стильном серебристом оттенке (Mineral Metallic).

Клавиатура с защитой от пролития жидкости надежно обезопасит данные и внутренние детали устройства при нежелательном попадании кофе или воды. Приятные отзыв клавиш и тактильные ощущения при нажатии 一 традиционно качественное решение для удобного пользования. Необходимо завершить работу в вечернее время? ThinkPad E15 второго поколения оборудован LED-подсветкой клавиатуры, поэтому владельцу будет удобно работать даже в темном помещении.

Несмотря на свою портативность, ThinkPad E15 второго поколения смело можно назвать выносливым воином, ведь устройство стабильно функционирует в экстремальных условиях и при бытовых проблемах. Пролитый кофе, жара и мороз, падение с небольшой высоты, внезапный дождь 一 ноутбук доказал свою надежность во время проверки по 20 процедурам и 12 тестам стандарта Министерства обороны США.

Бизнес-помощник весит 1,7 кг, а габариты позволяют комфортно разместить устройство в рабочем портфеле или вместительной сумке. Аккумулятор емкостью 45 Вт*ч обеспечивает до 12,7 часов работы1 в автономном режиме. Перерыв на бизнес-ланч или оффлайн встреча? С технологией Rapid Charge ноутбук успеет зарядиться от 0 до 80% всего за час. Раздражают задержки при загрузке страниц в браузере или видео в сети? Модуль WiFi 6 обеспечивает бесперебойную работу в интернете благодаря лучшей пропускной способности и стабильному сетевому подключению.Для серии ThinkPad доступен широкий выбор дополнительных аксессуаров, которые улучшают удобство использования устройства на работе или дома. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает надежные и производительные решения.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

ThinkPad E15 второго поколения доступен на украинском рынке по цене от 18 497 грн.

Технические характеристики ThinkPad E15 второго поколения

Процессор: Intel Core i7-1165G7 11-го поколения или AMD Ryzen 7 4700U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 15,6" Full HD (1920х1080 пикселей), IPS, до 300 нит

Графика: интегрированная Intel Iris Xe или AMD Radeon Graphics, дискретная видеокарта NVIDIA MX450 (опционально для Intel)

Оперативная память: до 32 ГБ DDR4 3200MHz

Накопитель: PCIe SSD-1 до 512 ГБ, PCIe SSD-2 до 1 ТБ (опционально)

Батарея: 48 Вт*ч, с поддержкой Rapid Charge

Аудиосистема: Harman, Dolby Audio, два стереодинамика мощностью по 2 Вт

Порты: для Intel Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 2.0 Gen 1 Type A, HDMI, LAN, combo jack 3.5mm (audio / microphone) или для AMD USB-C Gen 3.2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI, LAN, combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Сеть: WiFi 6, Bluetooth 5.2

Габариты: 18.9 x 365 x 240 мм

Вес: 1,7 кг

Цвет: черный (Black) и серебристый (Mineral Metallic)