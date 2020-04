В Украине презентовали ноутбуки ThinkPad E14 и E15 от Lenovo

15 апреля 2020, 10:15

Компания Lenovo представила в Украине новинки для малого и среднего бизнеса — ноутбуки ThinkPad E14 и ThinkPad E15.

Стильный металлический корпус, новейшие процессоры с интеллектуальными функциями и высокая автономность — преимущества новых устройств, которые помогут строить и развивать бизнес.

Без чего не сможет обойтись современный бизнесмен: и стартапер, и опытный владелец компании? Конечно, строить бизнес сложно без ноутбука с мощной «начинкой», как у ThinkPad E14 и ThinkPad E15 — с диагоналями экрана 14 и 15 дюймов соответственно. В максимальной конфигурации эти устройства получили процессоры Intel Core i7 десятого поколения, которые способны автоматически регулировать производительность с помощью искусственного интеллекта. Новые модели также оборудовали дискретной видеокартой AMD Radeon RX640 и оперативной памятью объемом 16 ГБ (в максимальной конфигурации). Поэтому устройство сможет обеспечить стабильную работу нескольких программ одновременно. Эти ноутбуки легко справятся с фото- и видеоредактированием, а дисплей Full HD (1920x1080 пикселей) обеспечит качественное и четкое изображение. С такими устройствами можно работать еще и на "турбоскорости" — энергонезависимая память Intel Optane (доступна опционально) ускоряет работу компьютера, обеспечивает быстрый запуск системы и программ, а также непревзойденные игровые возможности. Эта усовершенствованная платформа обеспечивает прирост работы HDD и ОЗУ благодаря быстрому буферу памяти. За хранение данных в новинках отвечают жесткий диск до 2 ТБ и SSD-накопитель объемом до 1 ТБ (в максимальной конфигурации).



Где бы ни находился пользователь: в офисе или дома, новые модели ThinkPad серии E подойдут для проведения видеоконференций и онлайн-звонков. Динамики с поддержкой технологии Dolby Audio и микрофон, сертифицированный для программы Skype for Business, обеспечат комфортные условия для коммуникации.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, надежно защитит информацию и обеспечит к ней быстрый доступ. Одно касание к кнопке питания — идентификация уже завершена. Дополнительный уровень защиты обеспечивает модуль TPM 2.0, который шифрует данные и выполняет аппаратную аутентификацию. Физическая шторка ThinkShutter прикрывает HD камеру и обеспечивает конфиденциальность во время онлайн-общения.



Ноутбуки ThinkPad E14 и E15 в алюминиевых корпусах удачно подчеркнут статус пользователя. Обе модели станут надежными и легкими спутниками, ведь весят 1,7 кг и 1,9 кг соответственно. Владельцам новинок не стоит волноваться, если устройство упадет или на него разольется жидкость1. Все модели ThinkPad традиционно тестируют на соответствие стандартам Министерства обороны США, под влиянием статического электричества и в условиях экстремальных температур. Новые модели могут работать до 12 часов2 в автономном режиме и поддерживают технологию Rapid Charge, которая за 60 минут заряжает ноутбук до 80%. Теперь не нужно беспокоиться о заряде ноутбука с вечера, 60 минут — и устройство снова готово к работе.



Для серии ThinkPad доступен широкий список аксессуаров. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы с дополнительными устройствами, а также мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое — большой выбор для всех, кто предпочитает долговечные и производительные решения.

На все модели ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.



Расширить возможности ноутбуков ThinkPad E14 и E15 и мгновенно подключить к ним дополнительные устройства можно благодаря новой док-станции Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock. Спроектированный на базе технологии Thunderbolt 3 от Intel порт-репликатор передает аудиовизуальный контент на смежные устройства со скоростью до 40 Гб/с. Док-станция позволяет одновременно подключить к лэптопу полноразмерную клавиатуру и мышку, подзарядить смартфон и загрузить файлы на флэш-накопитель. Достаточно подсоединить к ноутбуку один кабель мощностью 65 Вт через Thunderbolt или USB-C — и функциональное рабочее место уже готово. Через разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 можно подключить два дополнительных 4К-монитора для комфортной работы с графическими редакторами и программами для видеомонтажа.





ThinkPad E14 доступен на украинском рынке по цене от 19 085 грн, а ThinkPad E15 — от 21 800 грн. Док-станция Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock будет доступна в мае по цене 9 999 грн.

Технические характеристики Lenovo ThinkPad E14

Процессор: Intel Core i7-10710U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro / Windows 10 Home

Дисплей: 14" Full HD (1920x1080) IPS, 250 нит (в максимальной конфигурации)

Графика: Intel® UHD Graphics или AMD Radeon RX 640 Graphics

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4 2666 МГц

Накопитель: SSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ

Intel Optane Memory H10 с Solid State Storage (опционально)

Батарея: 45 Вт/час, с поддержкой Rapid Charge

Аудиосистема: HD Audio, Synaptic; два стереодинамика мощностью по 2 Вт

Порты: 1 х USB 2.0, 2 х USB 3.1 Gen 1 (в т.ч. один Always On), 1 x USB 3.1 Type-C Gen 1 (с функцией зарядки и DisplayPort), Ethernet (RJ-45), combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Шторка конфиденциальности ThinkShutter

Сеть: Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (в максимальной конфигурации), HDMI

Габариты: от 325 x 232 x 17,9 мм

Вес: от 1,69 кг

Цвет: черный (Black), серебристый (Silver)



Технические характеристики Lenovo ThinkPad E15

Процессор: Intel Core i7-10710U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro / Windows 10 Home

Дисплей: 15,6" Full HD (1920x1080) IPS, 250 нит (в максимальной конфигурации)

Графика: Intel UHD Graphics или AMD Radeon RX 640 Graphics

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4 2666 МГц

Накопитель: SSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ

Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage (опционально)

Батарея: 45 Вт/час, с поддержкой Rapid Charge

Аудиосистема: HD Audio, Synaptic; два стереодинамика мощностью по 2 Вт

Порты: 1 х USB 2.0, 2 х USB 3.1 Gen 1 (в т.ч. один Always On), 1 x USB 3.1 Type-C Gen 1 (с функцией зарядки и DisplayPort), Ethernet (RJ-45), combo jack 3.5mm (audio/microphone), HDMI

Шторка конфиденциальности ThinkShutter

Сеть: Wi-Fi 2x2 802.11ax, Bluetooth 5.0, M.2 card (в максимальной конфигурации)

Габариты: 368 x 245 x 18,9 мм

Вес: 1,9 кг