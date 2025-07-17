В Литве посадили беспилотник, залетевший из Беларуси

17 июля 2025, 14:15

Пограничники применили средства борьбы с беспилотниками, пишет LRT. Служба охраны государственной границы отметила, что такие аппараты используют контрабандисты.

В среду вечером сотрудники пункта пропуска Трибоняй Варенского пограничного отряда, расположенного недалеко от границы с Беларусью, в Шальчининкском районе, услышали звук, характерный для дрона. В то же время они заметили самолет, летящий со стороны границы с Беларусью вглубь Литвы. Патрули применили перехватчик дронов.В этом году пограничники уже изъяли 34 дрона, которые, предположительно, использовались для перевозки сигарет из Беларуси. В прошлом году контрабандисты потеряли таким образом 54 дрона.