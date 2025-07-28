Литва выделит 30 млн. евро на закупку для Украины американского вооружения

28 июля 2025, 16:15

Вильнюс заявляет о готовности присоединиться к европейским странам, которые будут закупать американские дальнобойные ЗРК Patriot для защиты украинского неба.

Об этом сообщила министр обороны Довиле Шакалене в пятницу после встречи руководителей оборонных ведомств стран Балтии с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает LRT.«Литва планирует внести на эту закупку до 30 млн евро и таким образом послать стратегический сигнал, что мы действительно положительно оцениваем это решение президента Трампа», — заявила министр.