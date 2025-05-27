27 мая 2025, 11:45

Німеччина відправляє ЗСУ нові ракети та ЗРК

"Німеччина передасть Україні ракети РАС-2 для ЗРК Patriot разом з чотирма ЗРК IRIS-T", - про це повідомив міністр оборони країни.

