Важливий пакет військової допомоги США для України на $2,6 млрд

5 апреля 2023, 9:45

Цей пакет допомоги включає:

Додаткові ракети для ЗРК Patriot, NASAMS;додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;11 тактичних машин для евакуації техніки;10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;дев'ять протидронних систем, які встановлюються на легку бронетехніку;61 паливозаправник;три радари для спостереження повітряних цілей;снаряди для РСЗВ "Град";високоточні авіаційні боєприпаси;близько 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї;вісім важких бензовозів і 105 причепів-цистерн;броньовані мостові системи.