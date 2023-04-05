5 апреля 2023, 9:45

Важливий пакет військової допомоги США для України на $2,6 млрд

Цей пакет допомоги включає:

Додаткові ракети для ЗРК Patriot, NASAMS;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;

11 тактичних машин для евакуації техніки;

10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;

дев'ять протидронних систем, які встановлюються на легку бронетехніку;

61 паливозаправник;

три радари для спостереження повітряних цілей;

снаряди для РСЗВ "Град";

високоточні авіаційні боєприпаси;

близько 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї;

вісім важких бензовозів і 105 причепів-цистерн;

броньовані мостові системи.
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