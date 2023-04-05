Важливий пакет військової допомоги США для України на $2,6 млрд

Цей пакет допомоги включає:
Додаткові ракети для ЗРК Patriot, NASAMS;
додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;
11 тактичних машин для евакуації техніки;
10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
дев'ять протидронних систем, які встановлюються на легку бронетехніку;
61 паливозаправник;
три радари для спостереження повітряних цілей;
снаряди для РСЗВ "Град";
високоточні авіаційні боєприпаси;
близько 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї;
вісім важких бензовозів і 105 причепів-цистерн;
броньовані мостові системи.