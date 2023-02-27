Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні ЗРК

27 февраля 2023, 14:45

Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші.

На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки.Саме тому Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби.Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль.Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. В період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні.