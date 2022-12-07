На виробництво комплексів "Стугна-П" для ЗСУ передано 130 млн грн

7 декабря 2022, 9:45

Українські парламентарії передали 130 млн грн з коштів, що призначались для фінансування статутної діяльності партії, на виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П» для Збройних Сил України - повідомили на спільний пресконференції за участі заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр, заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Олександра Кириленко та представника депутатського корпусу ВРУ.

Кошти буде спрямовано цільовим платежем на рахунок НБУ і в подальшому вони надійдуть вітчизняному виробникові ПТРК — КБ «Луч».«Стугна-П» вдало використовується ЗСУ для знищення важливих цілей на великій відстані — танків, реактивних систем залпового вогню та навіть гвинтокрилів противника.