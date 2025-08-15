Китайська армія тестує захист ЗРК від нападу дронів

15 августа 2025, 8:15

У мережі з'пущено фотовипробування зенітних ракетних комплексів «Хунці-9B» (HQ-9B), де пускові установки оточених металевими каркасами з екранами.

Це можна трактувати як спробу забезпечити дорогі елементи ППО від ударів дронів-камікадзе.

Деталі залишаються незрозумілими: скільки часу потрібно на монтаж такої конструкції, чи вона не впливає на мобільність, і навіщо біля ЗРК встановлені штифтові антени. Водночас, сама ідея відображає вивчені уроки сучасних воєн — зокрема російсько-української, де дрони стали критичним фактором уражень навіФакт появи подібних рішень може свідчити, що НОАК намагається адаптувати ППО під нові загрози: масові рейди БПЛА, ударні дрони на оптоволокнах, а також безпілотники дальнього радіуса дії. У випадку глибоко ешелонованої оборони при низьких умовах «мангал» над ЗРК може стати дешевим способом втратити ризик втрати від вартиса.Китай офіційно не коментував цю практику, а зображення може бути лише експериментом або ініціативою конкретних підрозділів. Проте тенденція очевидна: армії дедалі частіше шукають асиметричні методи протидії дронам, навіть якщо вони виглядають «кустарно». Цей новий пласт гонки озброєн, де критичну роль грає завдяки «ціна атаки — ціна захисту».