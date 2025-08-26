КНДР випробувала два нових варіанти модернізованих зенітних ракет

26 августа 2025, 11:45

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили про проведення випробувань двох нових модифікацій зенітних керованих ракет.



Конкретний комплекс, для якого ці ракети призначені, офіційно не називається, однак надані деталі дозволяють зробити висновок про ключові напрями модернізації.

За заявами КНДР, під час стрільб було підтверджено, що оновлена зенітно-ракетна система демонструє високу бойову реактивність проти широкого спектра повітряних цілей — від ударних безпілотників до крилатих ракет. Окремо підкреслюється використання "оригінальної та спеціальної технології" у системі наведення й управління вогнем, що, за твердженням розробників, підвищує ефективність протидії навіть цілям зі зниженою помітністю.Ймовірно, КНДР робить ставку на посилення протидії сучасним маловисотним та малопомітним загрозам. У контексті поточної війни РФ проти України, де північнокорейські сили активно застосовуються, ці розробки можуть бути частиною адаптації засобів ППО до умов масованого використання БПЛА та високоточних боєприпасів малої ефективної площі розсіювання (RCS). Характерна фраза про "спеціальну технологію" може вказувати на інтеграцію нових радіолокаційних алгоритмів або модернізованих ГСН для поліпшення точності ураження складних цілей.Випробування нових варіантів зенітних ракет свідчить про пріоритетне посилення систем ППО КНДР у сфері протидії малопомітним і високоманевровим цілям. Навіть якщо рівень реальних технологічних проривів залишається під питанням, факт регулярних модернізацій демонструє намір Пхеньяна нарощувати автономні оборонні можливості та зберігати оперативну сумісність із російськими та іранськими підходами до боротьби з дронами й крилатими ракетами.