По Києву було нанесено удар новою ракетою 3М22 "Циркон", — ЗМІ

8 февраля 2024, 9:45

3М22 Циркон — перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в РФ.

Ракета призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони."Циркони" запускають з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок. На момент атаки, в морі перебував лише 1 підводний ракетоносій, експерти роблять висновок, що пуск було проведено саме з нього.