Ракети, які змінять хід війни: аналоги ATACMS, які потрібні Україні

1 мая 2023, 10:45

Південнокорейська ракета Hyunmoo, дальність від 300 до 1000 км.

Турецький ракетний комплекс J-600T Yıldırım, дальність від 150 до 900 км.

Ізраїльський ОТРК LORA, дальність від 90 до 430 км.

Американська крилата ракета AGM-84K SLAM-ER, дальності польоту до 270 км, має найкращу точність серед усіх ракет, які використовують ВПС США.

Англо-французька крилата ракета Storm Shadow (SCALP), дальність до 560 км, найочевидніший варіант для ЗСУ.

Норвезька крилата ракета Joint Strike Missile, дальність до 550 км.