Дві присвячені Київщині марки потрапили у конкурс "Укрпошти"

17 января 2024, 13:45

"Укрпошта" оголосила про початок конкурсу, аби визначити найкращу марку 2023 року.

За це звання змагаються й роботи, присвячені містам у Київській області:

- Марка "ПТН ПНХ!", де зображене графіті в Бородянці на Київщині, яке створив британський вуличний художник Бенксі

- Марка "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", присвячений річниці звільнення Київщини.



Голосування триватиме з 16 по 21 січня, результати будуть відомі 24 січня. Віддати голос за улюблену марку можна на офіційних сторінках Укрпошти Facebook та Instagram.