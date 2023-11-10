Відтепер в Україні доступна електронна марка для рекомендованих листів

10 ноября 2023, 14:45

Вперше в Україні Укрпошта впроваджує електронну марку – новий сервіс для рекомендованих листів, за допомогою якого тепер можна замовити, завантажити та роздрукувати електронну марку на звичайному принтері вдома чи в офісі всього за кілька хвилин. Використання нового знака поштової оплати має низку переваг, адже тепер відправнику не потрібно зайвий раз приходити у відділення Укрпошти, щоб купити марки, та витрачати час на оформлення відправлень. Окрім цього, покращиться контроль доставки таких листів.

Послуга електронної марки насамперед стане цікавою для великих державних інституцій, а також юристів, нотаріусів, які відправляють кореспонденцію у великих обсягах. Наразі електронна марка доступна для рекомендованих листів, а у 2024 році скористатися послугою зможуть українці, які відправлятимуть прості листи. Згенерувати електронну поштову марку та оплатити її онлайн можуть як існуючі, так і нові клієнти Укрпошти. Для цього потрібно лише увійти до Особистого кабінету на сайті https://www.ukrposhta.ua/ua, створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки. У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи за рахунок авансу.Застосування електронної марки дає можливість відстежити всі операції відправлення онлайн, відображати статус та історію відправлення в Особистому кабінеті користувача, скоротити витрати на використання поштових марок та підготовку листів. Також однією з переваг для корпоративних клієнтів, що замовляють марки по договорам, стане оплата поштових послуг за фактом використання, а не передплатою. Все це дозволить національному поштовому оператору не просто зробити процес відправки листів комфортним для корпоративних клієнтів, а й розвантажити відділення від черг.“Раніше кожен наш клієнт міг спостерігати, як одна людина довго стоїть біля віконця з пачкою листів, а оператор сумлінно наклеює низку марок на один конверт, вартість яких має відповідати вазі відправлення. І так по колу - 2 млн листів щомісяця проходять через наші відділення. Відтепер це в минулому. Бо всі такі листи можна оформити онлайн в Особистому кабінеті, і роздрукувати унікальну марку просто в себе вдома чи в офісі й далі відстежувати всі операції по своїх відправленнях на сайті або в мобільному додатку. Це ще один дуже важливий крок на шляху наших змін з диджиталізації процесів, який точно відчують наші клієнти. Вдячний всій команді за успішну реалізацію проєкту”, – підкреслив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ “Укрпошта”.Укрпошта закликає всіх наявних та нових корпоративних клієнтів, а також клієнтів, які ще не користуються послугами Укрпошти та не мають Особистого кабінету, скористатися новим сервісом – електронною поштовою маркою для рекомендованих листів, щоб самостійно переконатися у його перевагах. Улюблені всіма художні марки залишаються доступними для використання і колекціонування.