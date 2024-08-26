26 августа 2024, 17:15

Австралия выпустила почтовую марку в поддержку Украины

Как сообщили в МИД страны, дизайн марки был разработан Australia Post с учетом рекомендаций "Укрпочты".

Приобрести ее можно будет в почтовых отделениях Австралии уже в ближайшее время.


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