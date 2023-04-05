Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Среда, 5 апреля
Главная
→
Новости
5 апреля 2023, 8:45
"Укрпочта" выпустит новую коллекционную марку, посвященную Kalush Orchestra
Марка выйдет в преддверии годовщины победы Украины на «Евровидении».
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
22 декабря 2022 г.
"Укрпошта" анонсировала выход заключительной марки в этом году
15 июня 2022 г.
В Укрпошті показали, як буде виглядати поштова марка "Доброго вечора, ми з ... "
20 апреля 2022 г.
Марки "Русский военный корабль" продают на eBay по $1000
4 ноября 2021 г.
Українська поштова марка стала призером міжнародного конкурсу Nexofil Award 2021
3 мая 2017 г.
Киевстар увеличил емкость сети для Евровидения
3 мая 2017 г.
Яндекс.Музыка подготовила спецпроект к Евровидению
19 августа 2010 г.
Коллекционное издание World of Warcraft: Cataclysm
8 июля 2008 г.
Apple подала заявку на регистрацию торговой марки iPhone
4 января 2008 г.
Toshiba запустит новую торговую марку
11 октября 2006 г.
К 15-летию мобильной связи выпущены почтовые марки
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Железо
|
Сегодня, 15:15
QNAP TS-h1290FX — первая настольная All-Flash СХД для дисков U.2 NVMe/SATA
Железо
|
Сегодня, 14:45
Новий ігровий сетап стилізований під комп’ютерну гру – Bloody Naraka: Bladepoint
Железо
|
Сегодня, 14:15
D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы серии DGS-1100V2
Софт
|
Сегодня, 13:45
Новое приложение QNAP MARS для резервного копирования Google Фото
Технологии
|
Сегодня, 13:15
В Киеве заметили уникальный Aston Martin
Технологии
|
Сегодня, 12:45
Первая пилотируемая миссия на Луну за 50 лет: НАСА выбрало четырех астронавтов
Железо
|
Сегодня, 12:15
Стильный фитнес-браслет Ritmix RFB-460
Железо
|
Сегодня, 11:45
Кулеры Starwind: функциональны и удобны в использовании
Железо
|
Сегодня, 11:15
MSI представляет твердотельный накопитель следующего поколения – SPATIUM M570 HS
Еще новости
Последние материалы
Аналитика
|
2 апреля, 21:25
Найцікавіше за тиждень. Випуск 7 (2023) - в Україні відкрито перший офлайн магазин EcoFlow у світі та контролер OPCB-221
Фотогалереи
|
1 апреля, 21:58
ASRock представила материнские платы для Ryzen 7000 на младшем чипсете AMD A620
Обзоры
|
1 апреля, 10:17
Gelius by Krazi Shark2 KZBS-003U – захищена зовнішня колонка, яку можна "розділити навпіл"
Обзоры
|
29 марта, 12:50
Gelius GP-PK006 – смартгодинник, що підкаже, де зараз ваша дитина
Аналитика
|
28 марта, 16:40
Найцікавіше за тиждень. Випуск 6 (2023) - EcoFlow шукає продавців-консультантів в свій перший офлайн-магазин в Києві
Обзоры
|
27 марта, 10:39
Android Smart TV Stick Gelius KX - "розумна флешка", щоб створити smart-TV
Фотогалереи
|
22 марта, 10:29
ЗСУ показали разобранный сбитый "русский" БПЛА "Ланцет"
Аналитика
|
21 марта, 11:44
Найцікавіше за тиждень. Випуск 5 (2023) - робота сервісного центру EcoFlow та кабель H07RN-F 3G4 ENHANCED VERSION
Обзоры
|
19 марта, 12:57
Colorway USB-A toType-C (CW-AD-AC) - для зарядки та синхронізації з USB-A на USB-C
Популярные новости
Бизнес
|
2 апреля, 19:39
В Україні відкрито перший офлайн магазин EcoFlow у світі
5.00
Железо
|
Сегодня, 15:15
QNAP TS-h1290FX — первая настольная All-Flash СХД для дисков U.2 NVMe/SATA
0.00
Железо
|
Сегодня, 14:45
Новий ігровий сетап стилізований під комп’ютерну гру – Bloody Naraka: Bladepoint
0.00
Железо
|
Сегодня, 14:15
D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы серии DGS-1100V2
0.00
Софт
|
Сегодня, 13:45
Новое приложение QNAP MARS для резервного копирования Google Фото
0.00
Технологии
|
Сегодня, 13:15
В Киеве заметили уникальный Aston Martin
0.00
Технологии
|
Сегодня, 12:45
Первая пилотируемая миссия на Луну за 50 лет: НАСА выбрало четырех астронавтов
0.00
Железо
|
Сегодня, 12:15
Стильный фитнес-браслет Ritmix RFB-460
0.00
Железо
|
Сегодня, 11:45
Кулеры Starwind: функциональны и удобны в использовании
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua