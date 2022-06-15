В Укрпошті показали, як буде виглядати поштова марка "Доброго вечора, ми з ... "

15 июня 2022, 11:15

На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк.

Саме цей конкурсний ескіз набрав найбільшу кількість голосів у соцмережах Укрпошти та застосунку Дія. За ескіз з трактором проголосували понад 340 тис українців. Друге та третє місця посіли ескізи з воїном, який зупиняє головного агресора та воєнного злочинця, та ескіз з воїном ЗСУ та вокалістом гурту Kalush Orchestra. Загалом українці за ескізи віддали майже 834 тис голосів.Поштова марка «Доброго вечора, ми з України» буде випущена в липні тиражем 5 млн. прим., з яких 3 млн. з номіналом для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн. – з номіналом, призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.Нагадаємо, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні понад 600 тис українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.