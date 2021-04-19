Vodafone Украина расширяет благотворительную программу "Доброе дело в подарок"

19 апреля 2021, 9:15

Vodafone Украина и МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» объединяют усилия для помощи детям с болезнями сердца в рамках благотворительной программы «Доброе дело в подарок».



К партнерам благотворительного проекта Vodafone «Доброе дело в подарок» присоединился МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

Идея проекта заключается в том, что средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.В программе активно участвуют клиенты Vodafone, направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта.«Благодаря нашим клиентам, которые активно обменивают бонусы на “Доброе дело в подарок”, мы можем помочь вдвое большему количеству детей, дав им возможность жить здоровой полноценной жизнью. Поэтому мы приняли решение расширить круг партнеров нашей благотворительной программы. Мы рады, что к этой инициативе присоединился наш партнер – МБФ “Украинская Биржа Благотворительности”. За время нашего сотрудничества 9 детей уже получили помощь и это только начало», – отметила Виктория Рубан, начальник отдела связей с общественностью Vodafone Украина.«Болезни сердца - одна из главных причин детской смертности в Украине. Но благодаря абонентам Vodafone Украина, мы можем это изменить! “Доброе дело в подарок” – это уникальный проект. Абоненты Vodafone Украина могут спасать жизни деток со сложными пороками сердца, благодаря бонусам, которые они получают за пользование услугами оператора мобильной связи. Спасибо всем, кто уже стал или только планирует стать частью проекта “Доброе дело в подарок”. Вместе с вами и БФ “Сердца Будущего”, который с 2012 года активно помогает врачам Национального института сердечно-сосудистой хирургии им Амосова, мы даем шанс детям из малообеспеченных украинских семей на полноценную жизнь. Ваша помощь – это сотни спасенных детей», – говорит Ирина Гуцал, директор МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».160 детей получили помощь и стали здоровыми благодаря благотворительной программе Vodafone «Доброе дело в подарок». Первая операция в рамках программы была проведена в сентябре 2011 года.Программа реализована при участии Института Сердца МЗ Украины и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Помощь получают дети из разных уголков Украины.