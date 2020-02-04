Клиенты Vodafone помогли приобрести кардиологическое оборудование на 644 000

4 февраля 2020, 15:45

Благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной программы Vodafone «Доброе дело в подарок», в Киевском Институте Сердца появилось новое оборудование, необходимое для диагностики, проведения операций и реабилитации пациентов с заболеваниями сердца.

В рамках программы «Доброе дело в подарок» средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам к праздникам, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца, а также на закупку необходимого кардиологического оборудования. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.В программе активно участвуют клиенты Vodafone, направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта. Кроме того, приобщиться к программе может каждый, кто совершил покупку в любом из магазинов Vodafone. С каждого чека Vodafone Retail перечисляет 2 гривны на благотворительный проект.142 ребенка уже стали здоровыми благодаря программе Vodafone «Доброе дело в подарок». Помощь получают дети из разных уголков Украины. Так, в 2019 году вместе со своими абонентами Vodafone помог детям из Ровенской, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Киевской областей. Первая операция в рамках программы «Доброе дело в подарок» была проведена в сентябре 2011 года. Программа реализована при участии Киевского Института Сердца.