Клиенты Vodafone за 5 месяцев помогли вылечить 16 детей с проблемами сердца

2 июня 2021, 10:45

К Международному дню защиты детей Vodafone поделился результатами благотворительной программы «Доброе дело в подарок».

В рамках программы Vodafone направляет на помощь детям с пороком сердца средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники.

В программе активно участвуют и сами клиенты Vodafone, направляя накопленные по программе лояльности «Vodafone Bonus» бонусные баллы на «Доброе дело в подарок». Совместными усилиями только за 5 месяцев 2021 года удалось сделать операции 16 детям с врожденным пороком сердца на общую сумму 1 миллион 355 тысяч гривен.Помощь получили дети из разных уголков Украины: из Житомирской, Харьковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской и Ровенской областей. После хирургического вмешательства у детей появилась возможность жить здоровой полноценной жизнью.Программа реализована при участии МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и Института Сердца МЗ Украины. Первая операция в рамках программы «Доброе дело в подарок» была проведена в сентябре 2011 года.Уже более 9 лет компания помогает детям, нуждающимся в срочной сложной операции. Чтобы присоединиться к программе и перечислить свои бонусные баллы на «Доброе дело в подарок», в мобильном приложении My Vodafone нужно зайти в раздел Vodafone Bonus и выбрать количество бонусных баллов, которые вы хотите перечислить https://my.vodafone.ua/bonus.