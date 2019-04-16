Каждая покупка в Vodafone становится добрым делом

16 апреля 2019, 11:45

Теперь любая покупка в магазине Vodafone автоматически становится добрым делом. С каждого чека Vodafone Retail перечисляет 2 гривны на благотворительный проект «Доброе дело в подарок».

Проект создан для помощи детям, нуждающимся кардиологического вмешательства и послеоперационной реабилитации.



Vodafone осуществляет такую помощь с 2011 года, направляя средства, которые ежегодно выделяются на сувениры и подарки для партнеров и клиентов. 133 ребенка уже получили помощь и выздоровели благодаря программе.



«Внедряя инициативу в собственных магазинах, мы не просто хотим собрать средства на операции для детей. Мы хотим также повысить культуру благотворительности, привлекая к этому наших клиентов. Сегодня очень важен вопрос доверия. Поэтому мы сами поддержали и призываем наших клиентов присоединиться к инициативе, которая уже восемь лет подряд приносит конкретные результаты – здоровье детей, историю каждого из которых можно увидеть на сайте проекта», – рассказывает Денис Поздняков, директор Vodafone Retail.



Приобщиться к программе может каждый, кто совершил покупку в любом из магазинов Vodafone. Также клиенты Vodafone могут обменивать свои бонусы, полученные по программе лояльности Vodafone Bonus, на «Доброе дело».



Программа реализована при участии Киевского Городского Центра Сердца, Клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» и Национальной специализированной детской больницы «ОХМАТДЕТ». Помощь получают дети из разных уголков Украины.



