Vodafone Retail дарит до 500 грн на счет за покупки онлайн

14 апреля 2020, 10:45

Vodafone призывает покупать онлайн на карантине и дарит от 100 до 500 грн на мобильный счет за покупку в собственном интернет-магазине.

Все, кто покупает акционные гаджеты в онлайн магазине Vodafone – получат пополнение счета на 100 или 500 грн в подарок – в зависимости от выбранного устройства.

При заказе от 500 грн Vodafone обеспечит бесплатную адресную доставку. На акционных условиях можно приобрести ноутбуки, роутеры, телевизоры, наушники, портативную акустику и гарнитуры, экшн-камеры и многие другие гаджетов, даже робот-пылесос.Специальное предложение действует при покупке онлайн – на сайте www.vodafone.ua/shop/ и в магазинах Vodafone Retail до 31.05.2020 или пока акционный товар есть в наличии.