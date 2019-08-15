15 августа 2019, 10:15

Аналитика Vodafone Retail: рынок смартфонов в Украине

Vodafone Retail впервые представил аналитический отчет рынка смартфонов в Украине. В основе отчета – данные продаж в собственной розничной сети, а также big data аналитика на базе данных сети Vodafone.



«Vodafone Retail всего 1,5 года. За это время мы вошли в топ-3 крупнейших мобильных ритейлеров в Украине. Мы один из немногих полностью «белых» игроков на этом рынке. Все гаджеты и аксессуары, которые продаются в наших магазинах – легальные поставки по контрактам с вендорами, а сотрудники компании получают официальную зарплату. При этом Vodafone Retail успешно конкурирует по цене с другими ритейлерами. Мы готовы формировать цивилизованный рынок в Украине. Один из шагов в этом направлении – возможность прогнозировать развитие рынка на основе собственной аналитики. Приглашаем коллег по рынку присоединиться к этой инициативе. Уверены, что сможем сделать рынок ритейла более прозрачным, а значит привлекательным для поставщиков. От этого выиграют все и, прежде всего, наши украинские покупатели», – прокомментировал публикацию отчета Денис Поздняков, директор Vodafone Retail.



По данным компании, драйвером роста продаж во 2 квартале 2019 года стали азиатские бренды, доля которых выросла до 85,2%. Среди них Китай – безусловный лидер продаж по количеству и перечню брендов, а по объемам продаж в денежном исчислении страна делит лидерство с Южной Кореей.



При выборе смартфона украинцы обращают внимание на наличие 4G и большого экрана. При этом, NFC как технология не является основным триггером для выбора смартфона – половина всех проданных смартфонов поддерживает NFC. С каждым кварталом растет доля смартфонов с экраном 6 и более дюймов. По результатам 2 квартала 57% всех новых покупок пришлось на смартфоны с диагональю экрана 6+. По-прежнему, большинство продаваемых смартфонов (99,6%) – это устройства с 2 SIM-картами. При этом наметился тренд перехода на одну активную SIM-карту в смартфоне.



Почти все новые смартфоны (98%) готовы к работе в сетях LTE. Обновление парка смартфонов стало одним из основных драйверов роста проникновения 4G смартфонов в сети Vodafone. Во 2 квартале 2019 года доля 4G смартфонов в сети Vodafone достигла 43%. Еще одним драйвером к покупке 4G смартфонов стало стремительное расширение покрытия 4G. Так, сеть Vodafone сегодня доступна уже более 62% украинцев.



Украинцы оказались достаточно консервативными при выборе нового смартфона. Чаще всего покупатели смартфонов выбирают новую модель того же производителя. Самыми лояльными остаются пользователи смартфонов Apple – 71,39% пользователей этого бренда меняют свои старые телефоны на новые iPhone, Xiaomi (54,06%) и Samsung (50,16%). И только владельцы Nokia в качестве нового телефона чаще всего меняют бренд на Xiaomi (30,15%), Samsung (22,09%) или Huawei (11,85%).



Зато владельцы Nokia реже других меняют свои телефоны на новые. Аппарат производства Nokia «живет» в сети 3 года. Почти 2 года пользуются купленными трубками владельцы iPhone и Samsung. Чаще других меняют трубки поклонники китайских брендов – их владельцы покупают себе новый смартфон через 15-16 месяцев.



Аналитики Vodafone Retail отмечают региональные особенности украинского рынка смартфонов. Так, постоянством отличаются поклонники Samsung в Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях, а жители Донецкой и Хмельницкой областей неизменно выбирают Xiaomi.



Мужчины чаще меняют смарфтоны, чем женщины. Люди со средним и низким достатком более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники. Любимый цвет смартфона в Украине – черный (44,4%), за ним следуют синие (22,9%), серые (11,0%) и золотые (8,2%) смартфоны.



Украинцы часто уходят из магазинов Vodafone не только со смартфонами. К каждому третьему смартфону докупается карта памяти, к каждому 18 смартфону – фитнес браслет. Покупатели редко выбирают оригинальные гаджеты к новому смартфону, больше отдают предпочтение бренду, функциональности, цене и пр. Единственное исключение – смартфоны Xiaomi, покупка которых чаще всего сопровождается приобретением фитнес-браслета этого же производителя.



Фитнес браслеты из-за своей цены и разнообразия преобладают в продажах над смарт часами. Лидер продаж среди наручных гаджетов – Xiaomi. Также стоит отметить рост доли продаж детских смарт-часов Elari.

Наручные гаджеты наиболее популярны среди жителей Киевской и Харьковской областей.



Еще один наметившийся тренд – растет проникновение страховок в чеке к смартфонам. Если в 4 квартале 2018 года каждый 8-й смартфон в Vodafone Retail был продан со страховкой, то во втором квартале 2019 года каждый 3-й покупатель страховал свой новый гаджет.



ТОП 5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail в 1 полугодии 2019 года:



SAMSUNG – 32,78%

XIAOMI – 28,06%

NOKIA – 19,52%

HUAWEI – 8,47%

TP-LINK – 6,80%



Vodafone Retail является дочерней компанией Vodafone Украина. Сеть Vodafone Retail сегодня насчитывает 240 магазинов в 70 городах. В компании работает более 1500 сотрудников. Первый магазин открылся в феврале 2018 года.

