Vodafone Retail: Аналитика рынка смартфонов и гаджетов 2020

30 марта 2021, 12:15

Vodafone Retail представил аналитический отчет рынка смартфонов в Украине в 2020 году. В основе отчета – данные продаж в собственной розничной сети, а также big data аналитика на базе данных сети Vodafone.



«Карантинные ограничения существенно изменили рынок. В 2020 году мы сфокусировались на продажах через наш интернет магазин: расширили ассортимент, усовершенствовали работу с сервисами доставки, оптимизировали ряд внутренних бизнес-процессов – уделили максимум внимания улучшению клиентского опыта при пользовании нашим интернет-магазином. Как результат – доля онлайн покупок за год выросла до 20%», – комментирует работу ритейл-сети Vodafone Елена Мироненко, директор Vodafone Retail.

В 2020 году рост онлайн продаж наблюдается не только в городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах, что связано со стремительным расширением географии 4G покрытия Vodafone по всей Украине.



При выборе смартфона украинцы обращают внимание на такие факторы:

1. Большой экран. За 2 года доля смартфонов с экраном 6 и более дюймов выросла с 13% до 81%.

2. Операционная система. Тут по-прежнему лидирует Android в соотношении 98% к 2%. Рост покупок смартфонов с iOS до 5% наблюдается в канун Нового года и в период выхода новых моделей iPhone от Apple.

3. Емкость батареи. Рост потребления мобильного трафика отражается на популярности смартфонов с с аккумуляторами от 4000 до 5000 mAh. В 2018 они занимали 12%, в 2019 уже 42%, в 2020 - 74,2%.

4. Биометрия. Наличие технологии распознавания отпечатков пальцев в новых телефонах выросла с 59% до 79.8% за 2018-2020 гг.

5. Качество камеры. В 2020 году более 60% покупателей было достаточно 12-18МП в камере смартфона. Остальные 40% стремятся к постоянному улучшению качества мобильной фотографии. Сегмент смартфонов с камерами 24-30 МП демонстрирует падение с 17% в начале 2020г. до 5,6% к концу года, зато сегмент от 30 МП растет с 22% до 24,7% в течение 2020г.

6. Наличие NFC. Интерес к NFC технологии достаточно медленно рос в 2018-2019 годах и в целом увеличился на 6%. Пик роста, + 10%, в 2020 году пришелся на первый локдаун, а после него спрос на NFC снова упал на 12%.

7. Поддержка 4G. 98% смартфонов, проданных в сети Vodafone в 2020 году, поддерживают работу в 4G сети.

8. Dual Sim. Процент устройств, поддерживающих две SIM-карты, снижается – с 99,6% в 2019 году до 75%.

9. Цвет корпуса. Если ранее 70% покупателей из года в год выбирали темные цвета смартфонов – черный и синий, то в 2020 году выбор начал несколько смещаться в сторону цветных смартфонов.



ТОП 5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail в 2020 году:



1. SAMSUNG – 36%

2. XIAOMI – 30%

3. TECNO – 15%

4. NOKIA – 10%

5. HUAWEI – 3%



Лидером по продажам среди брендов смартфонов в магазинах Vodafone является Samsung – его выбирают практически по всей Украине, кроме нескольких областей – в Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях в 2020 году чаще выбирали Xiaomi.

Модели TECNO и NOKIA вышли в топ в 2020 году благодаря популярным предложениям, которые может предоставить покупателю только операторская сеть – «Смартфон плюс связь в подарок».



Украинцы остаются достаточно консервативными при выборе нового смартфона. Значительная часть владельцев смартфонов Apple (73,1%), Samsung (53,9%) и Xiaomi (67%) не меняют бренд при покупке нового смартфона. Наблюдается миграция между пользователями брендов. Например, с Samsung переходят на Xiaomi - 27%, с Xiaomi переходят на Samsung -17%. В среднем мужчины меняют смартфоны на 6 месяцев чаще, чем женщины. Люди со средним и низким достатком более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники.



В первый локдаун 2020 года вдвое снизились продажи фитнес-браслетов и смарт-часов. Но уже в мае-августе, после выхода страны из карантина, продажи этих категорий товаров выросли в три раза по сравнению с началом года. При этом почти втрое выросли продажи телевизоров и ноутбуков – пандемия заставила украинцев обустраивать домашние офисы и налаживать домашний досуг.

Наиболее существенным изменением в поведении клиентов стала привычка совершать покупки мобильной техники в интернете. Доля онлайна в 2020 году выросла до 20% в общей структуре продаж Vodafone Retail.



Изменилось гендерное соотношение покупателей. Впервые женщины стали покупать столько же мобильной техники, как и мужчины. Ранее это соотношение сохранялось на уровне 40:60 в течение длительного времени.

Прослеживаются изменения и в возрастных категориях: в 2021 году молодежь (18-25) стала покупать в 2 раза больше, преимущественно онлайн. Количество покупок, которые совершают люди в возрасте 55-65 лет, выросло на 11%.

Увеличилось наполнение покупательской «корзины» – если ранее в ней чаще всего оказывался один товар за одну покупку, то сегодня типичный покупатель в среднем за одну покупку выбирает до трех единиц гаджетов и аксессуаров.



На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.

